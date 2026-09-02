Ángel Cotán 02 SEP 2026 - 14:30h.

El técnico donostiarra valora el mercado de fichajes y responde a nombres propios

La clasificación de LALIGA tras el mercado de fichajes de verano: inversión total y quién gasta más

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Pellegrino Matarazzo compareció este miércoles en sala de prensa ante los medios de comunicación. El entrenador de la Real Sociedad, en la previa del encuentro de LALIGA EA Sports ante el Celta de Vigo, pasó revista. El balance del mercado de fichajes txuri urdin, análisis del rival y los nombres propios en la plantilla donostiarra fueron protagonistas.

Las palabras de Pellegrino Matarazzo en la Real Sociedad

¿Mejor plantilla? "Estoy feliz con la plantilla. Contento de que cierre el mercado y podamos centrarnos en la temporada. También contento con las incorporaciones de Héctor y Sarr. Con ganas de ver qué nos depara el futuro. Es difícil de decir si es mejor o peor plantilla que el año pasado. Tenemos el potencial para ser mejores. Habrá que ver en mayo cómo estamos. Hay que centrarse en el proceso, pero tenemos potencial para ser mejores".

Mikel Goti. "Es un jugador muy talentoso. Solo puede jugar uno en su posición. Tuvimos conversaciones buenas. En pretemporada también tuvo alguna molestia que le impidió poder estar a tope. Para demostrar toda esa habilidad que tiene necesita jugar. Tenemos muchos jugadores que pueden jugar en su posición y necesita jugar para desbloquear todo su potencial. Creo que su salida es buena para su futuro".

Jon Pacheco. "He tenido conversaciones con Jon Pacheco, pero nunca fueron con la intención de que saliera. Jon tiene mucho potencial y puede demostrar más. Si quiere jugar tienes que desbloquear todo el potencial. Nuestras conversaciones son muy productivas y sabe que tiene que empujar para poder jugar".

Arsen Zakharyan. "Hablamos después del partido del Espanyol y le dije que tiene que seguir teniendo paciencia. Entiendo cuando los jugadores se frustran y muestran sus emociones. Tenemos una buena conexión y está entrenando muy bien. Tiene que tener paciencia".