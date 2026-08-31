Ángel Cotán 31 AGO 2026 - 18:58h.

El presidente txuri urdin responde a todas las dudas sobre el mercado de fichajes

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Jornada de presentaciones en la Real Sociedad. Este lunes, el club txuri urdin ofreció una comparecencia de prensa en la que presentó en sociedad a sus últimos fichajes. A renglón seguido, Jokin Aperribay tomó la palabra para analizar una ventana veraniega que, aunque se ha enderezado en el tramo final, ha sido objeto de crítica durante varias semanas.

El presidente donostiarra dejó titulares importantes durante su intervención, con nombres propios como los de Álex Remiro o Mikel Oyarzabal. Además, Jokin Aperribay dejó abierta una última operación en el mercado veraniego de la Real Sociedad.

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Dos renovaciones en las que trabaja la Real Sociedad

El presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, ha dado por finalizado "en principio" el actual mercado del club donostiarra tras las incorporaciones de Héctor Fort (Barcelona), fichado, y Mamadou Sarr (Chelsea), cedido. Durante la presentación este lunes de ambos jugadores, Aperribay fue preguntado también por el futuro del capitán realista, Mikel Oyarzabal, al que le quedan dos años de contrato.

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"Aún no hemos hablado, pero Oyarzabal sabe que ésta es su casa en los dos próximos años y sinceramente creo que para toda la vida", señaló el máximo mandatario realista. Avanzó, además, su intención de tratar con el portero Álex Remiro sobre su renovación, porque, destacó, es un jugador que "ha dado muchísimo a la Real", y señaló añadió que no tiene "ninguna intención de que se vaya". "Ojalá esté aquí muchos años", recalcó Aperribay.

Jokin Aperribay deja abierta una última operación en el mercado

En cuanto al mercado de fichajes, las respuestas del mandamás realista dejaron una doble lectura. En un primer momento, Aperribay dio por cerrada la ventana estival en Anoeta: "En principio, el mercado esta cerrado. No tengo ninguna conversación abierta, sólo puede pasar que algún club venga a por alguien y me extraña mucho que vaya a pasar en 24 horas. La verdad que estamos muy contentos con el verano. Queríamos unir mucho al primer y segundo equipo, que ya están unidos, dar la oportunidad a los jóvenes de que pudieran formar parte del primer equipo y así ha sido. Tenemos jugadores que pueden ser muy buenos en el segundo equipo".

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No obstante, a renglón seguido reconoció que hay una última operación abierta y no se puede descartar: "Hay interés de algún club por algún jugador de la Real, pero no estamos empujando a ningún jugador para que salga, porque va a ser una temporada larga, con muchos partidos. Goti y Pacheco creo que van a seguir aquí. Espero que Pacheco tenga la paciencia suficiente para esperar sus oportunidades. Me da pena que se ponga en duda a los centrales de la Real".