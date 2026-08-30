Joaquín Anduro 30 AGO 2026 - 18:15h.

Matarazzo confía en la planificación de Erik Bretos y Jokin Aperribay

El lío final del Real Sociedad-Espanyol con la nueva norma y la lesión de Remiro: Zubeldia fuera y Matarazzo expulsado

Compartir







A dos días de cerrarse el mercado de fichajes, Erik Bretos sigue buscando incorporaciones para la Real Sociedad tras las llegadas de Mamadou Sarr y Héctor Fort en los últimos días. Apenas dos incorporaciones en una situación que no preocupa a Pellegrino Matarazzo, que confía en la ambición de la directiva donostiarra y celebra que Álex Marchal haya dejado buenas sensaciones en estos encuentros.

En sala de prensa, tras haber sido expulsado en el lío final del choque ante el Espanyol, el neoyorquino respondía así a la ambición donostiarra en el mercado: "Pienso que el proceso es bueno. Las conversaciones que mantenemos son muy productivas y entiendo todas las decisiones que tomamos. Eso es muy importante. También es importante que el club tenga una visión ambiciosa y la tiene. Por eso puedo identificarme completamente con todo lo que estamos haciendo, ya sea para este mercado o para el siguiente. La visión a medio y largo plazo es muy ambiciosa. Entiendo todas las decisiones que se están tomando y estoy contento con ellas".

PUEDE INTERESARTE El calendario y horarios de la Real Sociedad en la Europa League 26/27

Por ello, Pellegrino Matarazzo no quiso hablar de qué falta en la plantilla, reivindicando a Marchal: "No, no es el momento de hablar de lo que falta. Es el momento de hablar de lo que tenemos y contamos con muchos jugadores de mucha calidad. También me gustaría mencionar hoy a Álex Marchal, que ha entrado como un jugador joven y con talento y que ha hecho un partido muy bueno para mí. Es casi como un nuevo jugador que tenemos, un jugador que hemos ganado. Por eso, el foco continúa estando en nuestro equipo hasta el final del mercado. Entonces podré decir algo".

Pellegrino Matarazzo y las salidas en la plantilla

Por último, Matarazzo, cuestionado acerca de si los nuevos fichajes implicarían salidas, quiso reivindicar el trabajo de todo el que se quede a pesar de haber tenido descartes en la última convocatoria: "No, quien está aquí, está aquí y será tratado justamente. Si alguien decide que quiere marcharse, entonces se marchará. Hay un dicho que se dice en alemán: no se retiene a los viajeros".

"Mi trabajo consiste únicamente en explicar a cada jugador su situación, cuál es esa situación. Intento hacerlo de manera habitual para que tengan claridad. Si deciden que quieren marcharse, lo hablaríamos con Jokin y Erik. Yo no soy quien obliga a los jugadores a salir ni quien desea que se marchen. Si se quedan, serán tratados justamente como miembros del equipo", finalizó el entrenador de la Real Sociedad.