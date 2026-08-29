El calendario y horarios de la Real Sociedad en la Europa League 26/27

Joaquín Anduro 29 AGO 2026 - 20:38h.

Este es el orden de los partidos de la Real Sociedad

Pellegrino Matarazzo aclara la situación de Oyarzabal, Guedes, Kubo o Remiro en la Real Sociedad: "Contento por cómo lo ha aceptado"

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Este pasado viernes se realizó el sorteo de la fase liga de la Europa League en la que la Real Sociedad conoció a sus ocho rivales y este sábado la UEFA ha anunciado el calendario del equipo donostiarra y el orden de los partidos. Los de Pellegrino Matarazzo iniciarán su participación el 17 de septiembre recibiendo al Bournemouth en Anoeta y finalizarán el 28 de enero con la visita a Turín para enfrentarse a la Juventus.

Los ocho rivales de la Real Sociedad en la Europa League 26/27

La Real Sociedad tendrá a dos históricos por parte del bombo 1, con el choque en Anoeta ante el Olympique de Lyon de Caleta-Car, que eliminó a los txuri urdin en octavos de la Champions 03/04 pero a los que superó en la previa de la edición de la 13/14. El partido como visitantes será en Turín en un encuentro ante la Juventus que también se vivió en esa 03/04, en fase de grupos, con 4-2 en Italia y 0-0 en Donosti.

En el bombo 2 ha habido mayor suerte para la Real sin confiarse, con un partido en casa ante el Viktoria Plzen y el precedente de la derrota en tierras checas por 2-1 de la fase liga en esta competición en la 24/25. No hay enfrentamientos en el historial realista ante el Union St. Gilloise, con envite en Bélgica ante un club que fue Champions el pasado año.

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Lo peor para los de Matarazzo ha llegado en el bombo 3 con los enfrentamientos ante los dos ingleses, el Bournemouth en casa y el Crystal Palace fuera. Los cherries llegan ya sin Andoni Iraola dispuestos a consolidarse entre la élite de la Premier League mientras que los eagles se clasificaron como campeones de la Conference League ganando en la final de Leipzig al Rayo Vallecano.

En el bombo 4 destaca el choque ante el Torreense en Anoeta con la particularidad del equipo luso de clasificarse desde la segunda división de Portugal al haber ganado la copa de su país con la machada en la final frente al Sporting. El encuentro como visitantes será ante el Lillestrom de un país al alza como Noruega con el peligro siempre de las condiciones climáticas presente.