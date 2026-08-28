Sergio Francisco convence a Karrikaburu y la Real Sociedad libera a Matarazzo de un problema

Pablo Sánchez 28 AGO 2026 - 15:11h.

Álex Remiro quiere renovar con la Real Sociedad y pasa de los rumores sobre el FC Barcelona: "Se ha hablado demasiado de mí"

Se desvinculará por completo de la Real Sociedad

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La Real Sociedad está muy cerca de cerrar una de las tareas pendientes en el mercado estival. En este caso tiene que ver con la salida de un futbolista sin hueco en los planes de Pellegrino Matarazzo y con varias cesiones a sus espaldas desde el conjunto txuri urdin. Hablamos de Jon Karrikaburu. El delantero continuará su carrera en el Burgos de la mano de un viejo conocido como Sergio Francisco.

Según informa el periodista Yon Cuezva en Radio Marca, el fichaje de Jon Karrikaburu por el Burgos está cerrado. El futbolista ya se encuentra en la ciudad para pasar el reconocimiento médico y firmar su nuevo contrato. De esta manera, se cumple una de las pretensiones de la Real Sociedad este verano, la salida de un jugador que no contaba para el técnico de Nueva Jersey.

Karrikaburu firmará en Burgos un contrato de dos temporadas se desvinculará de la Real de manera definitiva. Al parecer no hay coste por su traspaso en una operación que servirá para aliviar la plantila txuri urdin y solventar un problema para Matarazzo.

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Se acerca el estreno en Anoeta

Real Sociedad y Espanyol se miden este sábado en Anoeta en el que será el primer encuentro de la temporada de los donostiarras como locales, después de haber encajado fuera de casa dos derrotas, lo que les obliga desde ya a estrenar su casillero ante un rival que quiere confirmar las buenas sensaciones del inicio de campaña.

El cuadro txuri urdin llega a su primer compromiso en su feudo tras haber perdido como visitante los dos primeros partidos ligueros ante rivales difíciles, el Real Betis y el Real Madrid. La Real Sociedad podrá contar con Mamadou Sarr, su flamante primer fichaje, central senegalés que acaba de llegar para fortalecer la zaga central, una de las prioridades de la dirección deportiva.

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Tras una jornada intersemanal con muchas rotaciones en la alineación, algunos de los jugadores importantes de la plantilla descansaron con vistas a un partido vital para poder cosechar los primeros tres puntos frente a su afición. Así, jugadores como Guedes, Soler, Óskarsson o Barrenetxea no partieron de inicio y disputaron media hora o menos de juego. Otros como Oyarzabal o Aramburu tuvieron que retirarse antes de transcurrida una hora de juego.