Joaquín Anduro 28 AGO 2026 - 17:02h.

Matarazzo valoró también el sorteo de la fase liga de la Europa League

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La Real Sociedad afronta su tercer partido de LALIGA EA Sports, ante el Espanyol, con dos derrotas en el casillero y ya habiendo conocido a los complicados rivales en la fase liga de la Europa League. Sobre ello ha hablado Pellegrino Matarazzo además de incidir en algunos nombres propios de la plantilla donostiarra como el estado físico de Gonçalo Guedes y Mikel Oyarzabal, la posición de Take Kubo o el nuevo rol de Álex Remiro en la portería.

Pellegrino Matarazzo y la actualidad de la Real Sociedad en Europa y la plantilla

Sorteo de la Europa League: "Muy interesante el sorteo para nosotros. Grandes equipos y rivales difíciles, pero eso es lo que queremos. Queremos competir en Europa porque queremos enfrentarnos a grandes equipos y esperamos por cada partido".

Expectativa en Europa League: "En general, siempre he dicho que tengo unas expectativas muy altas sobre mí mismo y sobre sacar el máximo de cada competición en la que esté. Ahora estoy entrenando a un club que tiene experiencia en Europa y la oportunidad de hacer grandes cosas. Tenemos un equipo con mucho potencial y mucha calidad. Queremos hacer grandes cosas esta temporada y la Europa League es una de ellas

Rivales a evitar en Europa League: "Estoy muy contento con el sorteo. Estoy contento también de que vayamos a enfrentarnos a un equipo de la Serie A, simplemente por mis raíces. Será la primera vez que juguemos contra un equipo italiano, en Turín. Pero, como he dicho, también tenemos dos clubes de la Premier League que representan un gran desafío, el Bournemouth y el Crystal Palace. Tenemos grandes rivales y esperamos con ilusión cada partido".

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Cómo está el equipo: "Está muy bien. En una sesión de entrenamiento como la de hoy, dos días después del partido, he notado una energía muy buena sobre el césped y muchos jugadores están preparados, incluso aquellos que disputaron más minutos contra el Real Madrid. Así que tengo buenas sensaciones para el encuentro de mañana".

Presión tras dos partidos y dos derrotas: "Cada partido es importante pero, por supuesto, tenemos cero puntos después de dos partidos y jugamos en casa, en Anoeta. Es nuestro primer partido como locales. Todos sentimos que ha llegado el momento de no limitarnos a rendir bien durante determinados momentos o fases, sino de transformar también ese rendimiento en resultados. No hay un día mejor para hacerlo que mañana".

Rotaciones tras el Santiago Bernabéu: "Creo que siempre veremos algunas rotaciones. Los jugadores que estén preparados para jugar y tengan toda la energía estarán en el campo. Por esto, es posible que volvamos a ver algunos cambios, incluso con uno o dos futbolistas que no esperábamos. Por ejemplo, Job hizo un gran trabajo. Luken hizo un gran trabajo, aunque no salió bien parado en uno o dos de los goles, pero estuvo muy sólido durante el resto del partido. Tenemos calidad y queremos utilizarla para construir este equipo. Si juegas siempre con los mismos 10 u 11 futbolistas, llega un momento en el que están cansados y no tienes el nivel de rendimiento que necesitas. Continuaremos construyendo, seguiremos rotando en varias posiciones, pero, por supuesto, jugamos para ganar".

Guedes para jugar de inicio: "También creo que vimos que Gonçalo no está preparado para jugar desde el inicio. Fue positivo que jugara, que comenzara a sumar minutos, y creo que también vimos desde los primeros instantes la calidad que aporta a la plantilla con ese perfil, esa precisión, su capacidad de disparo y su orientación hacia la portería. Es muy importante para nosotros, pero necesita algo más de tiempo".

Kubo, por dentro o en la banda: "En algunos partidos. No en todos, creo que es importante ser flexibles. Take ha jugado de ocho, ha actuado por dentro y también juega en la banda. Creo que es más fuerte cuando está en la banda y se desplaza hacia dentro con su pierna izquierda. Esa es su principal cualidad pero durante este partido queríamos acumular jugadores en el centro del campo y fijar al rival con dos futbolistas. Sentí que funcionó muy bien durante la primera parte. Solo necesitábamos más profundidad y jugar de una forma más vertical, eso fue lo que nos faltó. Take ha demostrado que puede atacar los espacios y actuar en esa posición como segundo delantero. Este año veremos las dos versiones de Take".

Peligros del Espanyol: "Es un reto. LALIGA es una competición muy fuerte y todos los equipos pueden competir. El Espanyol es un conjunto con un estilo de juego muy claro y que, defensivamente, se sitúa más en un bloque medio o bajo. Algunas veces realiza una presión más alta pero utiliza principalmente su estructura defensiva para las transiciones, es un equipo muy fuerte en las transiciones ofensivas. Su salida de balón también está muy clara, con una estructura de tres más dos, buscando atraer a los futbolistas de la última línea y, posiblemente, acumular cinco jugadores en esa zona. Está muy claro cómo quieren jugar y también lo hacen de una manera vertical: utilizan balones largos, segundas jugadas y encuentran muy rápidamente el camino hacia el área. Es un equipo fuerte, con una táctica clara, y aquí llega el pero: nosotros también somos un equipo muy fuerte. Ya lo dije la semana pasada antes del partido de Madrid: si rendimos de la manera en la que podemos hacerlo y tenemos la mentalidad necesaria para ganar, entonces ganaremos".

Competencia entre Remiro y Marrero y el nivel del primero: "También mantuve una conversación muy clara con los dos, explicándoles por qué tomo las decisiones que tomo y cuál será la estructura. Creo que los jugadores necesitan claridad y considero que Álex la tiene. Estoy muy contento con su rendimiento durante los últimos partidos y con cómo ha aceptado la situación. Está intentando mejorar y rendir y se encuentra muy centrado en la Real Sociedad y en nuestro fútbol, así que estoy contento de tenerlo en este equipo".

Ganas de la afición de volver a Anoeta: "Eso espero. Espero que mañana veamos esa ilusión en el estadio. Sé que estamos al final del verano pero es nuestro primer partido y nos encantaría volver a conectar con la afición de una forma fantástica, como hicimos en el pasado. Queremos darlo todo y esperamos que los aficionados también lo den todo para que mañana vivamos un día increíble".

Nivel físico de Oyarzabal: "Veremos. Está preparado para jugar, se encuentra bien y se ha recuperado correctamente, así que mañana volverá a estar sobre el terreno de juego. El tiempo que pueda aguantar dependerá también de Mikel, de lo que sienta".