Definidos al completo los bombos del sorteo de Europa League: los posibles rivales de Real Sociedad y Celta

Juan Pérez 27 AGO 2026 - 22:32h.

Los dos españoles esperan al sorteo de este viernes

Bombazo en Portugal: un equipo de Segunda gana la Copa y jugará la Europa League

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El RC Celta y la Real Sociedad están cerca de conocer cuáles serán sus rivales en la Europa League en el sorteo de este viernes 28 solo unas horas después de conocer la lista completa de clasificados. Con 36 clubes con la plaza asegurada tras los campeonatos pasados, la previa dejaba algunos nombres pendientes de dar el salto a la segunda gran competición del viejo continente.

Los conjuntos entrenados por Claudio Giráldez y Pellegrino Matarazzo podrán seguir este viernes a las 13.00h. todos los detalles del sorteo de cara a una fase de grupos que arranca el 16 de septiembre. Con la preparación por delante y el cierre de plantillas en el mercado de fichajes, algo que debe dar mucho que hablar en los dos conjuntos españoles, las expectativas pasan por conocer a quién plantarle cara en los próximos meses.

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La Real Sociedad estará en el primer bombo por lo que va a evitar a los equipos más poderosos de la competición como son Bayer Leverkusen, Juventus, Benfica o AC Milan entre otros, mientras que el RC Celta lo tendrá a priori más complicado desde el bombo tres.

Los cuatro bombos de la Europa League

Bombo 1 : Bayer Leverkusen, Benfica, Juventus, AC Milan, Lyon, AZ Alkmaar, Olympiacos, Real Sociedad, Marsella.

: Bayer Leverkusen, Benfica, Juventus, AC Milan, Lyon, AZ Alkmaar, Olympiacos, Real Sociedad, Marsella. Bombo 2 : Ferencváros, Victoria Pilzen, Union Saint-Gilloise, Dinamo Zagreb, Salzburgo, Celtic, Sparta Praga, Stade Rennais, Anderlecht.

: Ferencváros, Victoria Pilzen, Union Saint-Gilloise, Dinamo Zagreb, Salzburgo, Celtic, Sparta Praga, Stade Rennais, Anderlecht. Bombo 3 : Sturm Graz, Lech Poznań, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, Celje, Jagiellonia Białystok, Celta de Vigo y Omonoia.

: Sturm Graz, Lech Poznań, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, Celje, Jagiellonia Białystok, Celta de Vigo y Omonoia. Bombo 4: Hoffenheim, Beşiktaş, Torreense, Hapoel Beer Sheva, NEC Nijmegen, OFI Creta, Lillestrøm, Levski Sofía y Ararat-Armenia.

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El encaje dentro del calendario liguero permite que el conjunto txuri-urdin y el olívico disputen entre sí la jornada 6 en un calendario teledirigido para controlar y ayudar a los equipos de cara al reto europeo. No hay fecha exacta, pero será una jornada intersemanal que coincide con la primera toma de contacto de la Europa League.