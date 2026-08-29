Joaquín Anduro 29 AGO 2026 - 22:15h.

El Barça no se desprende al 100% de Héctor Fort

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La Real Sociedad y el FC Barcelona han anunciado este sábado el traspaso de Héctor Fort, que se convierte en el segundo fichaje del verano para los donostiarras apenas minutos después de la victoria ante el Espanyol en Anoeta. El propio futbolista ha estado presente en el palco viendo el triunfo de los de Pellegrino Matarazzo y se convierte en el nuevo protagonista de la fórmula que están usando los culés en el mercado.

Deco y Joan Laporta han apostado en los últimos tiempos por la salida de sus futbolistas jóvenes traspasados en lugar de cedidos con el Barça guardándose una opción de recompra por ellos y un porcentaje de una futura venta. En el caso del carrilero, el fichaje se habría cifrado en 8,5 millones de euros por el 60% de sus derechos.

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Según apunta Diario Vasco, el Barcelona podría recomprarle a Héctor Fort a la Real Sociedad durante los próximos años, con un precio de 20 millones para los veranos de 2027 y 2028 y 25 a partir de 2029. El catalán se incorporará a la disciplina realista como el segundo fichaje del verano junto a Mamadou Sarr.

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El comunicado de la Real Sociedad con el fichaje de Héctor Fort

La Real Sociedad y el FC Barcelona han llegado a un acuerdo para el traspaso de Héctor Fort al club txuri urdin. La entidad guipuzcoana, a su vez, también ha llegado a un acuerdo con el futbolista catalán hasta el final de la temporada 2030-2031.

Héctor Fort (Barcelona, 2006) se incorporó a La Masía en 2013 y, tras pasar por todas las categorías inferiores del FC Barcelona, debutó con el primer equipo en 2023 en un encuentro de la UEFA Champions League ante el Royal Antwerp. Durante su etapa en el conjunto azulgrana disputó 30 partidos con el primer equipo. La temporada pasada fue cedido al Elche CF. En el equipo ilicitano continuó su crecimiento y adquirió más experiencia en la máxima categoría, consiguiendo tres goles y dos asistencias en 17 partidos. El defensa destaca por su polivalencia, pudiendo desenvolverse con solvencia tanto en el lateral derecho como en el izquierdo, y por su explosividad por la banda y su capacidad de llegada al área. Ahora llega a Donostia para aportar juventud, versatilidad y proyección al equipo.

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Ongi etorri, Héctor!