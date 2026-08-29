El calendario y horarios del FC Barcelona en la Champions League 26/27

Joaquín Anduro 29 AGO 2026 - 13:11h.

Este es el orden de los partidos del Barcelona

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El FC Barcelona, tras conocer el pasado jueves a sus ocho rivales en la fase liga de la Champions League 26/27 y este sábado se ha dado a conocer el orden de los encuentros y los horarios de estos ocho envites.

Fechas y horarios azulgranas en la UCL

El Barcelona comenzará su andadura europea el próximo 9 de septiembre a las 18:45 horas ante el Feyenoord en el Camp Nou. Terminará la Fase de Liga ante el Como, en casa también, el próximo 27 de enero a las 21:00 horas. Estos son todos los horarios:

Los ocho rivales del Barcelona en la Champions 26/27

Los dos grandes cocos del sorteo para el Barça llegaron desde el bombo 1 con el Manchester City en el Camp Nou y el PSG en el Parque de los Príncipes. Los culés no se miden a los citizens desde la primera campaña de Pep Guardiola en el Etihad con un balance de cinco triunfos de seis partidos para el cuadro catalán mientras que, con los de Luis Enrique, Dembélé y Ferran Torres, han creado un clásico de los últimos años con la remontada y el 6-1 de 2017 y la final de la Recopa 1997 como los de mejor recuerdo azulgrana.

Precisamente en ese 6-1, el técnico del PSG era Unai Emery, que regresará al Camp Nou con el Aston Villa, verdugo en la Supercopa de Europa de 1983. Un duro enfrentamiento en el bombo 2 junto a la visita al Sporting CP de Luis Suárez en Lisboa, contra los que los blaugranas tienen un balance ampliamente favorable.

Además, el Barcelona se medirá al Feyenoord en el Camp Nou en un cruce que no se ve desde hace más de medio siglo, con la clasificación culé en los octavos de final de la Copa de Europa 74/75. La visita al bombo 3 será al siempre difícil Ali Sami Yen y el Galatasaray con el último precedente del pase barcelonista en la Europa League 21/22 con golazo de Pedri incluido.

Especial será la visita del Como al Barça en su primera participación en Europa con Cesc Fàbregas a los mandos y con el canterano Álex Valle y varios españoles más en su plantilla. Otro debutante será el Sabah y, por primera vez en su historia, el equipo culé disputará un encuentro oficial ante un club de Azerbaiyán.