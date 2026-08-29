Deco cierra otras dos ventas y el Barça gana 8,5 millones a la espera de Héctor Fort

Joaquín Anduro 29 AGO 2026 - 14:42h.

Álvaro Cortés se marcha al Royal Antwerp y Toni Fernández se va al Venezia

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El FC Barcelona ha apostado este verano por la fórmula de dar salida a los jóvenes valores de la Masía en forma de traspaso por el 50% de los derechos de los jugadores para no perderles del todo, tal y como sucedió con Tommy Marqués, por ejemplo. Ahora, a la espera de que se formalice el traspaso de Héctor Fort a la Real Sociedad, Deco ha cerrado otras dos ventas de dos perlas como son Álvaro Cortés y Toni Fernández.

Según informan varios medios, el Barça habría acordado ya la marcha de Álvaro al Royal Antwerp a cambio de 3,5 millones de euros y de Toni al Venezia por cinco kilos. En ambos casos, el club azulgrana se guarda un derecho de tanteo y una opción de recompra futura así como un porcentaje de una hipotética venta a un tercer equipo, por lo que los culés no se desprenden de ellos definitivamente y su progresión marcará su futuro.

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Álvaro Cortés y Toni Fernández, dos perlas de la Masía

Álvaro Cortés, espigado central de 21 años, ha sido un fijo con el Barça Atlètic durante las dos últimas temporadas, lo que le valió para ir convocado al último Mundial sub 20. También esto le hizo ganarse la confianza de Hansi Flick, que le hizo debutar con el primer equipo después de varias convocatorias la pasada temporada ante el Alavés en Mendizorroza y también le citó para el choque en el Martínez Valero de esta misma campaña.

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Por su parte, Toni Fernández destacó junto a su primo Guille por recibir la llamada del primer equipo con apenas 16 años, gozando de minutos con el primer equipo en Copa del Rey ante el Barbastro en la 24/25 y frente al Girona en la última edición de LALIGA EA Sports. A sus 18 años, buscará refrendar en la Serie A con el Venezia las altas expectativas con él durante su paso por la cantera blaugrana.

La normativa de la UEFA ha controlado el número de jugadores cedidos por los clubes europeos, por lo que muchos han optado por esta fórmula de traspaso en la que siguen teniendo voz en el destino del jugador. Otro de los que está a punto de seguir este camino es Héctor Fort, cuya marcha a la Real Sociedad es inminente después de que los txuri urdin se adelantaran al Borussia Dortmund precisamente al permitirle al Barcelona esa opción de poder recomprarle.