Joaquín Anduro 29 AGO 2026 - 18:52h.

El Barça iría a por un central en lugar de otro lateral izquierdo

La conversación entre Alejandro Balde y Hansi Flick que afectó a Lamine Yamal: "Prefiero que te vayas a casa"

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Los últimos días del mercado de fichajes serán frenéticos para Deco y Joan Laporta en el FC Barcelona con varias operaciones pendientes más allá del culebrón con Julián Álvarez. El club azulgrana sigue confirmando las salidas de varios jugadores de la Masía y, pendientes del futuro de Alejandro Balde, marcan una operación como prioritaria en caso de que salga finalmente el lateral zurdo.

El Barça no se olvida del puesto de central donde Hansi Flick anda corto de efectivos a pesar de sus numerosas pruebas. Esto provoca que, según Marca, la directiva culé vaya a buscar un refuerzo para el eje de la zaga en lugar de un recambio natural para Balde en caso de que el de L'Hospitalet termine marchándose de la ciudad condal en este tramo final de ventana veraniega.

La solución del Barça a la salida de Balde estaría en la plantilla

El Barcelona se interesó por algunos laterales zurdos como Jorge Salinas o Lukeba durante el presente mercado sin llegar a convencer ninguna opción por el alto precio que iban a costar. En el caso del español, el Racing de Santander se sigue remitiendo a la cláusula de rescisión a la larga lista de equipos pendientes como el Barça o el Atlético de Madrid.

Por ello, en caso de marcharse Alejandro Balde, la presencia de Xavi Espart es fundamental para competir con Joao Cancelo tras dejar tan buenas sensaciones en este arranque de campaña. Gerard Martín, a pesar de haberse asentado ya como central, también podría actuar por ese costado zurdo aumentando más la importancia de fichar a un central.

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La duda sigue estando en torno al futuro de Alejandro Balde, cuya salida del Barcelona no es segura a pesar de las palabras de Hansi Flick el pasado fin de semana, y dependerá de las intenciones del jugador. El Manchester United o el Milan han sonado como posibles destinos del internacional español sin que tampoco hayan puesto toda la carne en el asador en esta operación.