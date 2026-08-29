Joaquín Anduro 29 AGO 2026 - 20:58h.

Así jugaron los hombres de Pellegrino Matarazzo

La respuesta de Matarazzo a los rumores del fichaje de Kamada y a su broma con Sarr: "Se quedó molesto al verme"

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La Real Sociedad se llevó el triunfo por 2-1 ante el Espanyol en un duelo que comenzó con homenaje a Mikel Oyarzabal por ganar el Mundial y el capitán lo celebró con dos asistencias de genio a Ander Barrenetxea y Orri Óskarsson. Ya con el camino conocido en la fase liga de Europa League, los de Matarazzo consiguieron sumar sus tres primeros puntos en LALIGA EA Sports con un rocambolesco final.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto txuri urdin en la jornada 3 de LALIGA EA Sports.

Álex Remiro [5]: Dejó un paradón a un trallazo de Moscardó como la acción más destacada de un partido en el que tampoco pudo dejar su portería a cero tras el gol de Roberto, que le engañó en el remate.

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Jon Mikel Aramburu [7]: Durante los momentos en los que la Real parecía desconectada, el internacional venezolano apretó con su ímpetu habitual para impedir que su equipo se cayera del partido. También inquietó en ataque.

Igor Zubeldia [8]: Clave para evitar una ocasión clarísima del Espanyol en la segunda parte evitando los goles de Javi Hernández y Dolan. Sus acciones defensivas le permitieron a la Real Sociedad ganar el partido y a él mismo reivindicarse ante la llegada de Sarr.

Jon Martín [8]: Inexpugnable en los duelos, tanto aéreos como por el suelo, para completar otra gran actuación en una defensa que se mostró muy fiable salvo por la acción aislada del tanto del Espanyol.

Sergio Gómez [6]: Roberto Fernández cayó por su costado y le ganó la partida en el tanto con el que el Espanyol anotó el 1-1. Pese a ello destacó con un gran número de recuperaciones y con sus envíos a balón parado.

Beñat Turrientes [6]: Mejoró su inicio de temporada con una primera parte en la que estuvo mejor en la distribución que con la pelota en los pies, donde no supo darle fluidez al juego.

Carlos Soler [6]: Tuvo momentos de bajón en el partido en los que perdió por completo el dominio del balón pero supo recuperarse a tiempo para darle a su equipo la tranquilidad necesaria con el marcador a favor.

Luka Sucic [7]: Muy comprometido el croata, que no dudó en defender cuando peor lo pasaba la Real Sociedad después de un arranque en el que tomó el mando con la pelota en los pies sin poder mantener ese nivel.

Ander Barrenetxea [8]: No desaprovechó el gran pase de Oyarzabal para poner la pelota en la escuadra de Dmitrovic anotando el primero de la tarde. Estuvo disfrutón sobre el campo, con varios gestos técnicos que levantaron a la grada.

Mikel Oyarzabal [9]: Recibió el homenaje de Anoeta antes del encuentro por su conquista del Mundial y respondió robando la pelota y asistiendo en el momento preciso a Barrenetxea para el 1-0 y con otro pase perfecto para Óskarsson en el 2-1.

Orri Óskarsson [8]: Anotó el segundo de la Real en la tarde de este sábado después de que Oyarzabal le dejara solo en el mano a mano y después la tuvo para haber sentenciado el partido antes del cambio. Se desquitó de los errores ante el Betis.

Sustituciones de Pellegrino Matarazzo en el Real Sociedad-Espanyol

Yangel Herrera [6]: Mordió a los centrocampistas del Espanyol desde su entrada al terreno de juego para impedir que los pericos igualasen de nuevo el marcador.

Álex Marchal [5]: El canterano debutó con el primer equipo en Anoeta y se ganó los aplausos de su afición en varias jugadas en las que lo dejó todo.

Take Kubo [5]: Al japonés le tocó entrar en esta ocasión desde el banquillo, ya con el marcador a favor, y tuvo que ayudar más en defensa de lo que pudo aportar arriba.

Gonçalo Guedes [6]: Dmitrovic también le impidió al portugués anotar el tanto que le hubiera dado a la Real Sociedad la tranquilidad necesaria. Sigue sumando minutos en busca de su mejor tono físico.

Jon Gorrotxategi [-]: El mediocentro, ya recuperado de su lesión, entró en el tramo final.