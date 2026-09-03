El técnico del Real Madrid ha hablado sobre el Betis, su último fichaje y el técnico chileno

Asencio, expediente y palo de Mourinho: "Todo lo que haces daña el prestigio del club"

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José Mourinho, entrenador del Real Madrid, ha pasado este viernes por sala de prensa en la previa del partido ante el Real Betis. El técnico, además de hablar del 'caso Julián Álvarez' y admitir que han abierto expediente a Raúl Asencio tras su incidente vial, también ha hablado del cuadro verdiblanco y, de manera particular, de Dani Ceballos y Manuel Pellegrini. Con el centrocampista admite que tuvo una conversación rápida para confirmar que no contaba con él. Y con el chileno, que fue "muy estúpido" en épocas anteriores.

Qué Real Madrid espera ante el Betis: "Tiene que ser un gran Real Madrid, si no no gana. El Betis es muy buen equipo, los resultados del Madrid allí son muy, es difícil ganar allí. Para ganar tienes que estar a tu máximo nivel, no hay otra".

¿Hablaste con Ceballos?: "Hemos hablado 3 minutos al teléfono, le dije que no contaba con él. Muchas veces los jugadores se quedan agarrados a sus contratos y dicen 'me quiero quedar, no me voy', y luego existe un problema que se alarga. En este caso fue muy fácil, el jugador me dijo 'si no cuentas conmigo, prefiero estar libre para decidir mi futuro'. Y en un par de días el jugador y el club llegaron a la rescisión y se quedó libre para decidir su futuro".

José Mourinho, sobre Manuel Pellegrini

Tensión con Pellegrini: "No reprocho nunca nada porque no podemos volver atrás en el tiempo, es mi filosofía, pero en el pasado, un pasado tan largo en el fútbol, hay momentos, palabras, cosas que uno hace y luego al final te sientes un idiota, que te has equivocado. Yo por eso no reprocho, pero con él he tenido alguna palabra, yo con él, no él conmigo, muy estúpido que no me enorgullece. Después, quizá si nos escucha se va a reír, le he pagado bien. El campeonato que gané en la Premier con el City lo regalé, porque a dos partidos del final, si el Liverpool empata con el Chelsea es campeón y nosotros ganamos y él fue campeón. He pagado bien. Nos hemos encontrado alguna vez y ha tenido una cosa de gran señor, un amistoso Betis-Roma donde la Roma por un árbitro que amaba el Betis hemos quedado con siete jugadores en el campo y él dijo 'no vamos a machacar', creo que íbamos 3-1. Fue un señor que nos pudo meter ocho y nos metió tres o cuatro. Gran entrenador, un ejemplo como entrenador y como persona, me gusta mucho. Mañana abrazaré antes y después".