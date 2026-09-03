Fran Fuentes 03 SEP 2026 - 07:46h.

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La situación del Athletic Club provocada por los recortes de Jon Uriarte ha provocado una tensión importante dentro del club. Y es que algunas decisiones, desde dejar de proveer gratis de la comida a los trabajadores de Lezama, pasando por las entradas a exjugadores, expresidentes y miembros de antiguas directivas del club, han propiciado un ambiente irrespirable tanto dentro como en el entorno más cercano al club. Para muestra, las palabras de dos expresidentes del club como son Fernando García Macua y José Julián Lertxundi, en El Chiringuito. Ambos han atendido a nuestro compañero Edu Velasco Jr y han mostrado su descontento con todo lo que está sucediendo en la entidad en las últimas semanas. Puedes verlo en el vídeo que encabeza esta noticia.

Fernando García Macua, presidente entre 2007 y 2011, se mostraba estupefacto: "Indudablemente, me está sorprendiendo porque el Athletic nunca ha sido esto. El Athletic ha sido un club que ha tenido unas tradiciones, que se ha conformado como es, como club, no como una sociedad que sea de unas personas o de un grupo o de un fondo. Me parece una falta de consideración a lo que han sido las prácticas normales y habituales del club", explica sobre la polémica decisión de retirarles las entradas.

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En este sentido, el expresidente del Athletic siente que el club siempre tuvo un respeto y una consideración hacia ellos por levantar el club hasta donde está ahora: "Los presidentes o expresidentes que hemos trabajado hasta tener este magnífico campo, que tiene 16 o 17.000, localidades más que el que teníamos nosotros, pues precisamente somos a los que se nos recortan las entradas porque hay lista de espera. Todos hemos tenido lista de espera, gracias a Dios, porque el Athletic ha sido así", sentencia.

En este sentido, José Julián Lertxundi, quien fuera presidente del Athletic entre 1990 y 1994, critica la ausencia de señorío que caracteriza a su dirigencia en estos instantes: "Me da mucha pena que el 'Unique in the World' ahora tenga un sentido absolutamente negativo, porque lo que está pasando es único en el mundo", explica. En este sentido, reconoce que el tema de las entradas es lo de menos, porque a nivel interno la fractura es extrema: Lo que suceda con nosotros pues no tiene mayor importancia pero lo que está sucediendo a nivel de club sí tiene importancia y me da mucha pena", explica.

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En este sentido, Lertxundi intenta empatizar con Edin Terzic, recién llegado y que aún no conoce la idiosincrasia del Athletic: "Yo me pongo en este momento en la posición del entrenador y diría: '¡Si a mí me habían contado que esto era una gran familia! ¡Si a mí me hubieran contado que este era un caso único en el mundo!'", razona. La ausencia de Jon Uriarte del Camp Nou también suscitó críticas: "En Barcelona, un campo tan emblemático tan importante en el mundo entero mi presidente no haya estado en el palco", lamenta.

Por último, el expresidente suelta una frase lapidaria: "Yo siempre he dicho que el primer manamiento de la ley del Atleti es representarle como se merece por su historia, señorío... yo creo que han pecado contra el primer mandamiento", sentenció.

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