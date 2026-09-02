Pablo Sánchez 02 SEP 2026 - 20:29h.

El verano de Álvaro Djaló abre el debate en el Athletic y un problema de futuro a resolver

El cuadro armero lamenta la salida de Lucas Sarasketa al Bilbao Athletic

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Elijah Gift, sexto fichaje del Eibar, dijo en su presentación este miércoles que se siente "muy cómodo" sabiendo que el nuevo entrenador, Jokin Aranbarri, y el cuerpo técnico ya le conocen. "El Eibar es un club bueno, grande y con mucha ambición y a un jugador le atrae muchísimo. Eso me ha facilitado elegir al Eibar. Aquí quiero ser un jugador desequilibrante, rápido, fuerte y que me gusta ir al espacio, lo que puede cambiar partidos", destacó.

Gift aseguró que en el vestuario le han arropado "muy bien" y que su objetivo es "crecer como jugador y dar un paso adelante y, como grupo, competir fuerte y hacerlo lo mejor que se pueda". Cree que el hecho de haber estado ya a las órdenes de Aranbarri en el filial del Athletic será beneficioso y ya sabe que le va a pedir "ser fuerte individualmente, ganar los duelos, ir al espacio y defensivamente estar junto con el equipo y no solo atacar".

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El director deportivo del Eibar, César Palacios, recordó que Gift llega cedido y señaló que da al equipo "un componente distinto en los extremos, potencia y velocidad" que hace que cuenten así con "una alternativa más. Teníamos muchas ganas de que esté con nosotros. Cuando se dio la situación, tras el traspaso de Lucas Sarasketa al Athletic, nos daba cosas y variantes distintas, Aportará más competencia y exigencia y un físico que puede llamar la atención. Es un jugador del Athletic y estoy convencido de que piensan en él en el futuro y este paso por el Eibar puede ser importante para él y para nosotros", apuntó.

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El traspaso de Lucas Sarasketa al Athletic

Palacios se mostró satisfecho con la plantilla que ha conformado el equipo tras cerrar el mercado de verano con seis nuevos fichajes, aunque remarcó que el cambio de entrenador ha sido la mayor variación por "inesperada", aunque el club actuó rápido para suplir a Beñat San José, quien fichó por el Rayo Vallecano, por Jokin Aranbarri.

"Parece ya muy lejano aquello, pero fue un gran cambio. Estamos muy ilusionados porque es un entrenador de la casa y es algo importante para nuestro club", afirmó. Destacó que las cosas han salido como se han ido programado. "Estamos satisfechos e ilusionados con la plantilla que tenemos.Queremos seguir con la progresión que tuvimos en la segunda vuelta e intentar mejorar en aspectos con estas incorporaciones", apostilló.

Respecto al traspaso de su promesa Lucas Sarasketa al Athletic, dijo que "hay situaciones de mercado" que no pueden controlar. "Hemos intentado tener retorno con la cesión de Gift y por logros que pueda conseguir Lucas en el Athletic. Teníamos ilusión de que pudiera llegar al primer equipo, pero ha habido beneficio en otros campos. También es valor para nuestra cantera, que quieran jugadores nuestros, nos hace sentirnos orgullosos", agregó.