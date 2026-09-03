Ángel Cotán 03 SEP 2026 - 09:22h.

Ambos futbolistas comparten agencia de representación

El Racing desvela detalles desconocidos del traspaso de Pablo García con el Betis: "Con el Arsenal"

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En el verano de los Yan Diomande, Karim Adeyemi o Julián Álvarez, el gran protagonista final ha sido Pablo García. Las imágenes de la salida del canterano de su Real Betis han dado la vuelta al país. El fútbol, que nunca se detiene, ya le abre una nueva oportunidad en un Racing de Santander que se ha reforzado muy bien. Sin embargo, el destino de este prometedor delantero bien pudo haber estado en la capital.

Con el mercado de fichajes ya cerrado, David Soria ha desvelado una "combinación" que estuvo cerca de acabar con Pablo García en el Getafe CF de José Bordalás. El club azulón opositaba a actuar como club puente en su salida del Real Betis.

David Soria y el casi fichaje de Pablo García por el Getafe CF

El histórico portero del Getafe compareció el pasado miércoles ante los micrófonos de El Partidazo de COPE. Allí, David Soria desveló que intentó mediar en el posible fichaje de Pablo García en el último día de mercado. Y es que guardameta y delantero comparten agencia de representación: "Me lo hubiera traído al Getafe si te digo la verdad. Se lo dije, tuve alguna conversación con ellos, y digo bueno, creo que es un perfil que nos puede encajar muy bien. Bueno, primero hay que preguntarle al míster si lo quiere. Hablé con mis agentes y les dije... oye, ¿hay opciones de que venga? Yo creo que es un perfil que nos cuadra mucho porque al final estamos cortos de extremos, de gente que tenga desborde y me gusta mucho el chaval ese que lo he visto varias veces y tiene mucho desparpajo para la edad que tiene, y bueno, una opción, pero al final no salió".

¿Cómo estuvo cerca el 'Geta'? David Soria explica que la opción azulona por Pablo García dependía de su fichaje por el Arsenal, pues los gunners estaban por la labor de ceder al atacante en un club de LALIGA: "Tenía un equipo muy grande, el Arsenal. Si salía esa operación, lo podían ceder a nosotros y era una combinación que se podía dar".