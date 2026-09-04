Joaquín Anduro 04 SEP 2026 - 17:31h.

Antonio Hidalgo analiza la plantilla del Dépor y los peligros del Villarreal

Antonio Hidalgo valora el mercado de fichajes del Dépor y la adaptación de Giménez y Casadó: "Tendremos que darle vueltas"

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El RC Deportivo de A Coruña se puede centrar ya al 100% en LALIGA EA Sports tras el cierre del mercado de fichajes con el partido de este sábado en La Cerámica ante el Villarreal, en una dura prueba para los de Antonio Hidalgo. El técnico catalán ha analizado este viernes en sala de prensa los peligros del equipo groguet y ha explicado cómo queda la situación en la plantilla de varios nombres propios después de los últimos fichajes de un mercado histórico.

Antonio Hidalgo, antes del Villarreal-Deportivo

Cómo está la plantilla: "Está todo bien, han entrenado todos en el último entrenamiento de la semana, o sea que todos están disponibles para mañana".

Objetivo en la permanencia o presión para acabar con algo más ambicioso: "Al final, los objetivos están marcados por el club. Nuestro objetivo este año es conseguir esa salvación lo antes posible. A partir de ahí, son situaciones que tenemos que ir viendo: competir, la dificultad, la humildad... Esto va de demostrar cada día en el campo de lo que eres capaz y contra los rivales que te vas a enfrentar, sabiendo que vamos a tener una dificultad grande y, a partir de ahí, sabiendo que todo va a ser complicado, tenemos que tener esa sensación de poder luchar y competir contra todo el mundo".

El Villarreal, primer gran test en Primera: "Para mí todos son grandes tests, todos, desde el primer día: el Elche, Valencia, Málaga, ahora Villarreal... van a ir viniendo. Al final, cuando vas viendo fútbol de Primera División, que evidentemente en los últimos años no ha podido tener la suerte de ver tanto como ahora, ves las estructuras de los equipos, cómo las van cambiando y cómo van modificando, no de un partido a otro, sino dentro del mismo partido. Al final, eso te hace estar mucho más en alerta, saber la dificultad que tiene y luego hay que competir al 100% siempre".

Qué tiene que hacer el Dépor para imponerse al Villarreal: "Bueno, al final también entender la dificultad del día a día de los rivales que nos vamos a encontrar, de saber que va a haber momentos que vas a intentar buscar sus puntos débiles, que todos los equipos lo tienen, y que también a ti te van a hacer daño en algún momento. Poder, esas situaciones, cuantas menos veces nos pasen a nosotros y cuantas más veces seamos nosotros capaces de hacerle a ellos, pero también sabiendo esa situación de sufrir las situaciones con jugadores de última línea y mucho cambio de posición. Veremos por qué perfiles de jugadores apuestan; dependiendo de si son unos u otros hacen diferentes cosas. Nosotros tenemos que estar preparados para competir, sobre todo competir, que, en la categoría, siempre estar vivo dentro del partido, es lo que te da la posibilidad de sumar".

Situación de Dani Barcia: "Bueno, sobre Dani yo creo que ya hablé en su momento. Fuimos lo más claro posible con él. Es un chico espectacular, un gran profesional de la casa, que nos ha ayudado muchísimo. Es una plantilla larguísima, que seguramente en las rotaciones va a tener más dificultad para poder participar pero, a partir de ahí, entrará como todo el mundo y competirá como todo el mundo".

Cambio de plan ante el Villarreal: "Tal y como yo veo o cómo intento preparar partidos, intento analizar al rival, cómo puedo hacerle daño con balón y cómo intento que no me lo hagan. Ese es mi planteamiento principal y luego hay una evidencia que, de lo que tienes delante, cuanto más talento tengas y más poderío en situaciones de uno contra uno te puedan tener, más ajustado tienes que estar. Pero nuestra preparación del partido va a ser como otro día más, sabiendo la dificultad que tienen y los comportamientos que van teniendo, cómo poder ajustarlos sin balón, cómo poder hacerlo con balón. Esa va a ser la clave, tener esa posibilidad de establecernos en campo contrario, intentar estar juntos en los momentos que el Villarreal te meta en campo propio y, a partir de ahí, tenemos nuestras armas para poder hacerles daño".

Continuidad en el once de Riki Rodríguez: "Veremos mañana, cuando salga el once, si sigue ahí o no. La verdad es que es un chico que no para de entrenar, que no para de crecer, sabiendo la dificultad que él sabía desde el primer día cuando llegó aquí, la competencia que tenía. Nos va a dar esas posibilidades en el centro del campo. Yo creo que el otro día rindió a un gran nivel. Dependiendo de los días lo utilizaremos más o menos. Pero no solo él, con él y con los demás".

Titularidad de Bright Ede tras su error: "Lo verás mañana".

Encaje de una plantilla amplia de los fichajes, jugadores del año pasado y la cantera: "Y de perfiles. Al final, tienes que ver los perfiles que tenemos, cómo pueden jugar en un sitio o en otro para poder tener un equilibrio en todo eso. Eso se va a ir produciendo poco a poco en ese proceso. La gente que estuvo con nosotros el año pasado tiene que tener su dosis de importancia porque han demostrado suficientemente que tienen nivel para poder competir. Eso ahora también se va a encajar con gente que acaba de llegar o que, en el caso, como pudo ser al principio, de Auba, que nos han aumentado el nivel. Para eso estamos, para adaptarnos a eso e ir creciendo juntos".

Papel y rol de Yeremay y David Mella: "Sí, por eso te digo, que ahora es una tarea que tengo para poder ver cómo poder ir encajando todas las piezas para poder tener un orden. Tenemos talento, tenemos desequilibrio, tenemos un juego por dentro... Al final, todo eso hay que ponerlo en conjunto y ver qué día nos interesa una cosa y qué día nos puede interesar la otra. Si somos capaces de hacer eso, vamos a ser mucho más imprevisibles pero, al final, esto va de competir y de ganar. Va a ser un año duro y largo porque la exigencia va a ser máxima y la humildad tiene que ser nuestra primera piedra para poder competir cada día".