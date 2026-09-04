Posibles alineaciones del Villarreal - Deportivo para la jornada 4 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 04 SEP 2026 - 06:59h.

Los detalles de los posibles onces del encuentro entre Villarreal y Deportivo de la jornada 4

El Deportivo se lanza a por Jon Pacheco y la Real Sociedad decide con otro competidor

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El Estadio de la Cerámica abre sus puertas por primera vez esta temporada para albergar el choque entre Villarreal CF y RC Deportivo de La Coruña correspondiente a la cuarta jornada de LALIGA EA Sports, fijado para este sábado 5 de septiembre a las 21:00h. El conjunto castellonense llega a la cita con la urgencia de sumar su primera victoria del curso tras caer por 1-0 ante el Deportivo Alavés en la última fecha, firmando un arranque titubeante de tan solo 2 puntos en tres jornadas. Por su parte, el cuadro gallego desembarca en tierras valencianas en un gran estado de forma tras superar por 3-1 al Valencia CF en Riazor, afianzándose con 5 puntos en su casillero.

Posible alineación del Villarreal

El arranque dubitativo del proyecto liderado por Íñigo Pérez podría traducirse en múltiples variaciones tácticas bajo un dibujo 4-2-3-1 para reactivar al equipo. Luiz Júnior se mantendrá bajo palos, en la zaga Carlos Romero ocupará el carril zurdo y el lateral derecho estará disputado por Freeman y Santiago Mouriño. Renato Veiga liderará el eje de centrales junto a Pau Navarro o Juan Foyth, que llega entre algodones y se perfila como la única duda del submarino amarillo. En la medular, Pape Gueye estará escoltado por Santi Comesaña, aunque no se descarta el estreno de Saliba. En la mediapunta, Gerard Moreno se disputará el puesto con Ayoze Pérez por detrás del ariete Georges Mikautadze, dejando los costados a Nicolas Pépé y Alberto Moleiro, sin perder de vista la opción de Tajon Buchanan.

Posible once del Villarreal frente al Deportivo de La Coruña:

Portero: Luiz Júnior

Defensas: Freeman/Mouriño, Foyth/Pau Navarro, Veiga, Romero

Centrocampistas: Gueye, Comesaña/Saliba, Gerard Moreno/Ayoze

Delanteros: Pépé, Mikautadze, Moleiro/Buchanan

Posible alineación del Deportivo de La Coruña

El Deportivo buscará dar continuidad a sus buenas sensaciones apoyándose en una estructura 4-4-2 en rombo. En el capítulo de ausencias, Antonio Hidalgo no podrá contar con el lesionado Noé Carrillo ni con Adrià Altimira, este último obligado a cumplir sanción por su expulsión frente al Valencia. Leo Román será el guardián de la portería blanquiazul, la retaguardia estará formada por Ximo Navarro en el lateral derecho, Giacomo Quagliata en el izquierdo, y la pareja compuesta por Lucas Noubi junto a Ede o Miguel Loureiro, aunque no hay que descartar a Giménez. En la sala de máquinas, Amatucci y Mario Soriano llevarán la manija, escoltados por Luismi Cruz en la mediapunta y uno entre Riki Rodríguez, Asp Jensen y Marc Casadó, una de las operaciones estrella en este mercado, en la izquierda. En la punta de lanza, Pierre-Emerick Aubameyang ejercerá de referencia ofensiva junto a Bil Nsongo o Asp Jensen.

Posible once del Deportivo de La Coruña frente al Villarreal:

Portero: Leo Román

Defensas: Ximo, Noubi, Ede/Loureiro/Giménez, Quagliata

Centrocampistas: Luismi Cruz, Amatucci, Soriano, Riki/Casadó/Asp Jensen

Delanteros: Bil Nsongo/Asp Jensen, Aubameyang