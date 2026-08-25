Fran Fuentes 25 AGO 2026 - 11:50h.

Apuesta importante por parte del conjunto groguet por el jugador de 22 años

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El Villarreal CF sigue trabajando en el mercado de fichajes. Tras la incorporación de Peter Gulásci, la dirección deportiva del conjunto groguet ha acelerado el necesario refuerzo que Iñigo Pérez esperaba para el centro del campo. Se trata de Nathan Saliba, jugador del Anderlecht y la selección de Canadá. De este modo, según informa Matteo Moretto, la operación está ya cerrada y hay acuerdo entre los clubes y con el futbolista.

De este modo, el Villarreal cierra el ansiado relevo de Dani Parejo. Si bien no se trata de un jugador de exactamente ese mismo perfil, sí que es un jugador de mucho dinamismo, personalidad y buen pie tanto en corto como en desplazamientos largos. Tras dejar pasar opciones como Luis Milla, que ha acabado en el Como a cambio de seis millones de euros, y descartando otras operaciones como la de Antonio Blanco, jugador del Deportivo Alavés, por su elevado precio, el conjunto groguet se hace con una joven promesa para reforzar su línea medular, que hoy en día ocupan jugadores como Pape Gueye y Santi Comesaña, y donde han promocionado jugadores como Carlos Macià y Alassane Diatta desde el filial.

Cuánto ha costado el fichaje de Nathan Saliba por el Villarreal:

En este sentido, las cifras de la operación son las siguientes: el Villarreal CF pagará al Anderlecht 15 millones fijos más bonus en concepto de traspaso. Del mismo modo, el conjunto belga se guarda un porcentaje, todavía sin concretar, de una futura venta. Una apuesta decidida por un jugador que, a sus 22 años, tiene un valor de mercado de 10 millones de euros, y que en la última temporada se ha revalorizado alcanzando hasta tres veces su valor de hace exactamente un año. Un futbolista al alza y que ya cuenta con experiencia internacional, ya que participó en tres de los cinco partidos que disputó Canadá en la reciente Copa del Mundo, de la que fue una de las anfitrionas. En el campeonato mundialista logró marcar un gol y dar dos asistencias.