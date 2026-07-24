Fran Fuentes 24 JUL 2026 - 09:23h.

El año pasado la portería dio más de un quebradero de cabeza a Marcelino; ahora, con Iñigo Pérez, apunta a solucionarse mucho antes

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El Villarreal arrancaba la pretemporada con tres porteros de un nivel más o menos parejo: Luiz Júnior, Diego Conde, ahora jugador del Real Betis, y Arnau Tenas. Después de que Marcelino García Toral no se terminase de decidir entre el brasileño y el ex del Paris Saint-Germain, este año la incógnita de la portería tiene pinta de que va a cerrarse mucho antes. Y es que Iñigo Pérez va a recibir de manera inminente a un jugador veterano que, en principio, llegaría para suplir la baja del meta de Vic que apunta al RCD Mallorca. Sin embargo, sería de un perfil con oficio y veteranía para hacerse con la titularidad. Se trata de Peter Gulásci, del RB Leipzig.

Y es que, según avanza Fabrizio Romano, el portero húngaro está muy cerca de convertirse en jugador del Villarreal. De este modo, el conjunto groguet y Peter Gulásci tienen prácticamente acordadas las condiciones, tanto salariales como de duración de contrato, para su llegada a La Cerámica. Por lo tanto, solo faltaría alcanzar un acuerdo con el RB Leipzig para definir la cantidad del traspaso. Asimismo, debido a su edad (36 años) y a que solo le resta un año de contrato, se espera que no sea una cantidad elevada.

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Pese a todo, la operación despierta alguna duda, ya que Peter Gulásci lleva sin jugar desde el mes de febrero, en el que se lesionó de gravedad. El portero sufrió una rotura parcial del ligamento lateral medial de su rodilla izquierda y, a partir de ahí, sería el belga Maarten Vandevoordt quien lo jugaría todo, salvo el último partido de Bundesliga, en el que volvió el húngaro bajo palos y perdieron por 4-1 frente al Friburgo.

Peter Gulásci, a solucionar los errores groseros en Champions

De este modo, el Villarreal CF cerraría a un portero de garantías que ha demostrado su nivel tanto en la Bundesliga como en la UEFA Champions League. El pasado curso la portería costó más de un disgusto en el conjunto groguet, dada la inexperiencia de los tres guardametas en competiciones europeas. Especialmente Luiz Júnior, que fue quien más jugó, protagonizó algún error grosero que costó puntos y confianza. Es por eso que ahora el 'Submarino amarillo' ha decidido apostar por un veterano portero que suma nada menos que 79 partidos europeos a lo largo de toda su carrera.

Así las cosas, una vez se cierre el mercado y arranque la Champions, habrá que esperar para ver si Iñigo Pérez opta por la gestión de apostar por Luiz Júnior en LALIGA, para que siga con su progresión mientras que Peter Gulásci juega los partidos de Champions, o si, por el contrario, es el portero húngaro quien asume todas las responsabilidades tanto en el campeonato doméstico como en Europa. O quién sabe, quizá incluso llega para ser el suplente del brasileño, aunque, a priori, la apuesta parece clara, buscando un salto de calidad y veteranía a un bajo coste.