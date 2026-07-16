El central ya vislumbra su salida del Aston Villa

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Pau Torres ya vislumbra su regreso del Villarreal CF. El central del Aston Villa ha admitido que quiere regresar a La Cerámica en un futuro cercano, señalando el año 2028 como fecha clave para, si se cumplen todos lo pronósticos, volver a vestir de amarillo. Quiere hacerlo con la carta de libertad para que el club de su vida no pague traspaso, siempre y cuando la directiva y el cuerpo técnico que haya por entonces estén de acuerdo.

Así lo ha indicado en el pódcast La Otra Grada cuando le han preguntado por un posible regreso: "Si no pasa nada por el camino, creo que voy a cumplir los dos años que me quedan de contrato y ahí habré terminado mi etapa en el Aston Villa. Lo que me gustaría es que el Villarreal no tuviera que pagar nada por mí, que fuera como jugador libre. Es el club de mi vida y no quiero que gasten dinero para ficharme", respondió.

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"Si el entrenador que esté en ese momento cree que puedo aportar, yo estaría encantado de volver. Es algo que tengo en mente y que alguna vez he hablado con Fernando Roig", añadió, confesando también que ha mantenido conversaciones con el presidente del club para ese posible regreso.

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Cuándo volverá Pau Torres al Villarreal

Pau Torres acaba contrato con el Aston Villa en 2028, fecha que ya está marcada en rojo para regresar a tierras castellonenses. El central se crio en las categorías inferiores del Villarreal, jugó un año cedido en el Málaga y se marchó traspasado al cuadro inglés en verano de 2023 a cambio de 33 millones de euros. Actualmente tiene 29 años, por lo que si se cumplen los tiempos de su regreso, lo haría con una edad más que competitiva para ayudar al club de su vida.