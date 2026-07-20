El Betis anuncia a Diego Conde y lo vuelve a hacer: "Os superáis"
El club utilizó a uno de los personajes más conocidos de la red
Las razones del Betis para fijarse en Diego Conde
El Real Betis completa la transformación de su portería. Después de anunciar la pasada semana el adiós de Pau López y este lunes confirmar la salida de Guilherme, la entidad verdiblanca ha hecho oficial la llegada de Diego Conde a La Cartuja con un original vídeo que ha enamorado a sus seguidores.
Con uno de los personajes más conocidos de la red (@azogue_elea), el Betis ha utilizado la particular cualidad del instagramer para bromear con la llegada de Diego Conde. El anuncio ha resultado todo un éxito y es que los mensajes de felicitación se agolpan en el post.