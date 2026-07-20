El Betis anuncia a Diego Conde y lo vuelve a hacer: "Os superáis"

Pepe Jiménez Sevilla, 20 JUL 2026 - 14:33h.

El club utilizó a uno de los personajes más conocidos de la red

Las razones del Betis para fijarse en Diego Conde

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El Real Betis completa la transformación de su portería. Después de anunciar la pasada semana el adiós de Pau López y este lunes confirmar la salida de Guilherme, la entidad verdiblanca ha hecho oficial la llegada de Diego Conde a La Cartuja con un original vídeo que ha enamorado a sus seguidores.

Con uno de los personajes más conocidos de la red (@azogue_elea), el Betis ha utilizado la particular cualidad del instagramer para bromear con la llegada de Diego Conde. El anuncio ha resultado todo un éxito y es que los mensajes de felicitación se agolpan en el post.

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Así ha anunciado el Betis la llegada de Diego Conde: