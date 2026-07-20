Pepe Jiménez Sevilla, 20 JUL 2026 - 11:51h.

El ex del Betis también cargó contra Ayala por su puñetazo a Dani Olmo

Pepe Reina responde a Leandro Paredes por sus agresiones en el España-Argentina: "Él es eso"

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Si algo provocó la intensidad y la violencia de Argentina durante la final del Mundial y los minutos posteriores a la misma fue una tensión y crispación enorme entre todos los espectadores de la cita, situación que llevó a Álvaro Vadillo, exjugador del Betis entre otros muchos clubes, a rajar contra Leandro Paredes, Roberto Ayala y, en general, la selección argentina.

El exjugador gaditano, formado en las categorías inferiores del Betis, no dudó en reaparecer en redes sociales para publicar una serie de mensajes cargando contra Leandro Paredes, Roberto Ayala y el comportamiento de la selección argentina.

La última vez que tuiteó el exatacante fue el 14 de febrero en mitad de los Carnavales de Cádiz y este domingo volvió a iniciar sesión.

Su primer mensaje fue dedicado, en plenitud, a Leandro Paredes. El mediocampista, que agredió a Dani Olmo durante la cita y acumuló una serie de faltas que no fueron sancionadas -de manera inexplicable- por el colegiado, cerró su cita peleándose con Gavi, algo que no gustó a Vadillo.

"Paredes, aprende a perder, perro", escribía entre iconos para cerrar su breve mensaje con un "a llorar a Argentina, hdp (hijo de puta)".

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La historia no quedó ahí y es que cuatro horas después, posiblemente tras la celebración, Álvaro Vadillo respondió a un tuit en el que se veía a Roberto Ayala propinarle un puñetazo a Dani Olmo, algo que no gustó demasiado al exbético.

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"Porque no saben perder, porque la cultura argentina es “bonita” solo cuando tienen éxito. Para el titular cuando ganan,queda genial decir que son cancheros,agresivos,intensos… pero la realidad es que son antideportivos, y en la derrota lo corroboran. Ayala,das vergüenza. Llorón", escribía en un mensaje que actualmente está fijado en su cuenta de X.

La indignación de los seguidores españoles es tremenda e incluso se hacen virales vídeos de todas las acciones antideportivas que firmó la selección comandada por Leo Messi en una final que pasará a la historia tal y como la definió Toni Kroos: "Ganó el fútbol".