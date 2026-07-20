Comienza la carrera para el Mundial 2030: Los siguientes pasos con el Nou Mestalla y Balaídos para ser sedes

David Torres 20 JUL 2026 - 11:46h.

La decisión es exclusivamente de la FIFA

La RFEF pide a la FIFA que metan Valencia y Vigo como sedes del Mundial 2030

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ValenciaEspaña defenderá el título de campeona del mundo en 2030, siendo además anfitriona del Mundial, con las sedes prácticamente decididas pero aún por oficializar. Una de las ciudades que espera con más ansias la oficialización de la candidatura es Valencia que, junto a Vigo, todavía están pendientes de confirmación por parte de la FIFA. La Federación española pidió en marzo pasado que Valencia y Vigo fueran incluidas por la FIFA como ciudades que albergarán partidos con Balaídos y el Nou Mestalla como sedes viendo que ambas estaban capacitadas y las obras avanzaban conforme a lo previsto. En el caso del recinto valencianista, la previsión se mantiene y el club y FCC sigue cumpliendo con el cronograma pactado con el Ayuntamiento, según el cual el 11 de julio de 2027 estará acabado el campo. Queda menos de un año, aunque el estadio tendría de margen hasta 2029 para estar listo. No hará falta.

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Los siguientes pasos con la sedes de Valencia y Vigo

La pregunta es, por tanto, ¿qué falta y cuáles son los siguientes pasos para que Valencia y Vigo sean sedes de pleno derecho. Es una decisión que le compete única y exclusivamente a la FIFA.

La FIFA visitó España ya en 2026, pero no pasó por Valencia y Vigo, porque no eran sedes oficiales. Ahora, tras la petición de la RFEF, los siguientes pasos que se van a dar con las sedes de Valencia y Vigo corren de forma paralela. Los clubs, las candidaturas deben actualizar sus estadios. Vigo está en ello y Valencia, como se ve en la imagen que preside este artículo, también.

La FIFA, por su parte, hasta ahora había 'aparcado' el Mundial de 2030, para centrarse en el de 2026, y aunque ha seguido en contacto con las sedes y las candidaturas, no será hasta el otoño cuando no se centre en la siguiente cita futbolística. Entonces, según explican fuentes conocedoras del proceso, la FIFA establecerá una oficina permanente en España.

Entonces, la FIFA vendrá en otoño a ver el Nou Mestalla y Balaídos como ha hecho ya con el Bernabéu, el Camp Nou, Anoeta etc... No hay fecha exacta, pero será hacia final de año (noviembre), momento en que debe confirmar qué ciudades son definitivamente las sedes y qué estadio alojará la final.

Las once sedes de la candidatura española

Con la más que probable inclusión de Valencia y Vigo, los estadios que formarán parte de la candidatura española si no hay cambio de última hora son Anoeta (Donostia-San Sebastián), Camp Nou (Barcelona), Gran Canaria (Las Palmas), La Cartuja (Sevilla), Metropolitano (Madrid), Nueva Romareda (Zaragoza), RCDE Stadium (Barcelona, Cornellá-El Prat), San Mamés (Bilbao), Santiago Bernabéu (Madrid), que se presentaron en su momento, y a los que ahora se le añaden Balaídos (Vigo) y el Nou Mestalla (Valencia)

En este sentido, cabe recordar que el CSD, el Gobierno español, contaba el otro día ya con ellas, tal y como explicó el presidente del CSD (Consejo Superior de Deportes), José Manuel Rodríguez Uribes, quien tiene claro que nuestro país debe mantener las once sedes e incluir a Vigo y Valencia por Coruña y Málaga. "Sin saber qué iba a pasar con A Coruña o Málaga, o antes también con Murcia y Gijón, me pareció que nuestra posición debía de ser defender todas las candidaturas, y es lo que hicimos porque podía pasar esto. Nosotros tenemos en el pacto inicial cinco sedes para Marruecos, tres para Portugal y once para España", dijo Uribes que también contaba con Vigo y Valencia.