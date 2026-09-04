María Trigo 04 SEP 2026 - 00:49h.

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José Mourinho dio este jueves una rueda de prensa que gustó al madridismo por ensalzar lo que significa ser jugador del Real Madrid, que se es las 24 horas del día todos los días del año para él. Lo hizo tras hablar de Raúl Asencio, que fue absuelto de dos delitos contra la intimidad por compartir un vídeo de contenido sexual. La reflexión que hizo el entrenador portugués fue la base del editorial de Josep Pedrerol en un nuevo programa de El Chiringuito en Energy.

¿Qué ha dicho Josep Pedrerol?

Tal y como se puede ver en el vídeo superior, esta es la opinión del periodista de Mediaset: "Julián Álvarez, protagonista, además también por la opinión de Mourinho. Mourinho dice que todo depende de él, pero que tiene que intentar volver a jugar e incluso conseguir ser feliz de nuevo con el Cholo Simeone. Hay muchos temas interesantes que ha planteado Mourinho en la rueda de prensa y que analizaremos tranquilamente. Habla de Asensio también, que ha sido absuelto de dos delitos contra la intimidad por compartir un vídeo de contenido sexual. Mourinho lanza ese mensaje que os decía de que si estás en el Madrid, la imagen del club está por encima de todo y que eres del Madrid no sólo cuando entrenas o cuando juegas, sino también el resto del día. Yo me imagino que es un mensaje para todos, porque sabéis que la temporada pasada hubo críticas a jugadores por que eran noticia más por lo que pasaba fuera del campo que por lo que ocurría en el terreno de juego. Y eso a Mourinho le gusta poquito, le gusta poquito".

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