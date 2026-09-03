Alberto Cercós García 03 SEP 2026 - 21:08h.

Paulo Futre no duda en lanzarle un mensaje a Julián Álvarez a través de sus redes sociales

José Mourinho vaticina el futuro de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid

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El culebrón de Julián Álvarez y el Atlético de Madrid ha llegado al cierre del mercado con el delantero argentino todavía vestido de rojiblanco. Durante semanas, el deseo del jugador de cambiar de aires y, especialmente, su interés por recalar en el FC Barcelona, alimentaron una operación que terminó generando una enorme tensión entre todas las partes. El Atlético se plantó y Miguel Ángel Gil Marín fue tajante: el club no negociaría con el Barça por su estrella, una postura respaldada por el consejo de administración.

Mientras el Barcelona mantuvo a Julián como su gran objetivo para reforzar la delantera, el tiempo terminó jugando en contra de la operación. El conjunto azulgrana acabó cerrando la incorporación de Gabriel Jesus procedente del Arsenal por unos 10 millones de euros más variables, aunque la llegada del brasileño no ha borrado el interés por Álvarez de cara al futuro. Así, Julián permanecerá al menos hasta enero en el Atlético, pese a que su situación es delicada: el argentino se ha encontrado con una afición dolida y con la necesidad de recuperar una conexión que parecía completamente consolidada. Los pitos recibidos recientemente reflejan que la reconciliación no será inmediata.

El mensaje de Futre a Julián Álvarez

En este contexto aparece Paulo Futre. La leyenda portuguesa del Atlético ha querido dirigirse directamente al delantero a través de sus redes sociales, recordándole que él tampoco nació siendo atlético. "Julián, yo no nací del Atleti. Yo soy portugués, llegué con 21 años siendo campeón de Europa y más tarde Balón de Plata. Era un potro y este potro se ha enamorado de este escudo único", le dice Futre directamente al delantero argentino

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Futre confía en que Álvarez pueda recorrer ese mismo camino y volver a ganarse a la grada con su rendimiento. "Estoy convencido, Julián, de que tú también te vas a enamorar de esta afición única y de este gran club. El perdón no es con palabras, es con goles. No tengo dudas de que vas a dar todo y sudar la camiseta hasta la última gota por este escudo".