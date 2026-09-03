María Trigo 03 SEP 2026 - 17:40h.

El extremo ha sido presentado este jueves como nuevo jugador del RCD Espanyol

Bryan Zaragoza, del descalabro de minutos en la Roma a quedarse sin Mundial con un "así es como vivo"

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Bryan Zaragoza está de vuelta en el fútbol español. Tras su brutal explosión con el Granada CF que propició su millonario fichaje por el Bayern de Múnich y pasar por varios equipos como Osasuna, Celta o Roma, ahora afronta con ilusión y ambición una etapa en el RCD Espanyol. El futbolista malagueño ha explicado que necesita "tener estabilidad" y que la entidad catalana es "ideal" para conseguirlo: "Creía que era el sitio donde podía jugar y disfrutar. El proyecto era ideal para mí y desde el primer momento dije que quería jugar aquí y así ha sido".

Y es que la intención de Bryan Zaragoza es la de estar muchos año tiempo defendiendo su nueva camiseta y hacer todo lo posible para que se haga efectiva la opción de compra que tienen los pericos sobre él. Ha comentado que le gustaron las llamadas tanto de Monchi como de Manolo González y que ha encajado de forma positiva la ilusión generada en la afición: "Eso es bueno. No tengo ninguna presión, vengo a hacer mi trabajo y daré todo por el Espanyol".

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La respuesa más curiosa de Bryan Zaragoza

Preguntado por su salida de Granada al Bayern, el extremo ha confesado lo mal que lo pasó: "Al final no fue fácil para mí. Tenía 21 años, no había salido nunca de mi casa, me voy a uno de los clubes más grandes del mundo... creo que fue difícil, pero creo que me ha hecho aprender mucho. La salida al Bayern y a la Roma me han hecho aprender mucho. Creo que me han hecho mejorar".

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Posteriormente, le han cuestioado por ese aprendizaje de los últimos meses, cuando sorprendió a todos al cambiar el Celta por la Roma: "He aprendido muchas cosas. Creo que como estoy en España no estoy en ningún sitio. Al final, pues es que... mejor me callo. Lo dejamos ahí".

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Sus goles al FC Barcelona

Por otra parte, Bryan Zaragoza ha comentado que espera "marcar goles a todos los equipos y si es al Barcelona, mejor". "A todos nos motiva jugar contra los mejores del mundo", ha explicado. El jugador ha firmado tres dianas ante el cuadro azulgrana en LaLiga y confía en mantener la dinámica.