Novedades importantes en la enfermería del Barcelona antes de visitar Valencia

Dos bajas y tres buenas noticias a tres días de visitar Mestalla.

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El FC Barcelona ya mira a Mestalla. Y lo hace pendiente de la enfermería. El equipo de Hansi Flick ha trabajado este jueves en la Ciudad Deportiva con vistas al partido del próximo domingo ante el Valencia CF con varias novedades y tres nombres propios: Gavi, Gabriel Jesús y Jesse Bisiwu, quien hizo saltar las alarmas durante la final de la Copa Catalunya.

De momento, todo son buenas noticias. Gavi ha trabajado por primera vez con el grupo tras sufrir una contusión ante el Elche en la pierna derecha durante la primera jornada y quedarse fuera de las convocatorias ante el Athletic y el Rayo, por lo que estará disponible para viajar a la ciudad del Turia.

Gabriel Jesús ha realizado este jueves su primera sesión de entrenamiento con el grupo tras ser presentado el miércoles. El delantero aún tiene dos días más por delante para integrarse en la dinámica del equipo, lo que invita a pensar que también podría estar en la convocatoria ante el Valencia.

Y en cuanto a Jesse Bisiwu, únicamente sufre una contusión en la pierna izquierda, por lo que se descarta una lesión de gravedad. El belga recibió un duro golpe este miércoles durante la final de la Copa Catalunya y se tuvo que marchar en camilla, con evidentes gestos de dolor. Finalmente, todo se ha quedado en un susto y el club prevé que se reincorpore a los entrenamientos en "un breve plazo", sin especificar de momento la duración.

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El Barcelona tendrá dos bajas ante el Valencia

Así pues, Flick sólo tendrá dos bajas en Valencia: Roony Bardghji y Frenkie de Jong. El atacante se rompió el cruzado a principios de agosto y no volverá, como mínimo, hasta el próximo mes de marzo, mientras que Frenkie se sigue recuperando de una lesión de rodilla producida durante el Mundial y, probablemente, tampoco vuelva hasta noviembre.