"El míster nos da libertad y cuando explica algo, sucede"

Lautaro Martínez habla por primera vez de su posible fichaje por el Barça: "Es cierto"

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Ferran Torres, nuevo jugador del PSG, ha atendido a los medios desde París y se ha mostrado entusiasmado por su nueva aventura con el cuadro francés. El valenciano, que pasó a la historia del fútbol español con su gol en la final del Mundial, admite que su llegada al Parque de los Príncipes "es un paso adelante", aunque luego matizó esas mismas palabras. También tuvo un mensaje de agradecimiento a Luis Enrique, reconoció que se ha sorprendido con el gran nivel de los entrenamientos y admitió que su nuevo técnico le da "más libertad" que la que tenía anteriormente.

Cosas distintas en el PSG: "No te diría distinta, son dos equipos totalmente diferentes, más o menos la misma idea de juego. Eso está haciendo que la adaptación no sea difícil, aunque aún me tengo que seguir adaptando, pero cuando vi los primeros entrenamientos se puede comprobar por qué ganaron las dos últimas Champions. Ojalá me ayuden a ganar mi primera y su tercera consecutiva".

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Qué has notado en los entrenamientos: "Sobre todo el dinamismo, la capacidad, la velocidad de los jugadores, cómo el míster da libertad y cuando explica algo, luego sucede. Eso luego marca la diferencia".

Qué rol espera tener en el PSG: "Creo que la competencia es alta, no sólo en mi posición, en todas las posiciones del campo. Es bueno que puedo jugar en las tres posiciones de adelante, me lo ha dicho Luis Enrique y es bueno para conseguir más minutos. Siempre que esté en el campo, dar el 100% y ayudar al equipo, eso es lo más importante".

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¿Paso adelante en su carrera?: "Bueno, sí, al final son los actuales campeones de Europa, te unes al equipo que es campeón de Europa, es un paso adelante, es un paso en mi carrera, no sé si adelante, atrás o hacia al lado, pero es un paso en mi carrera y estoy ilusionado en esta nueva etapa".

Ferran Torres, su salida del Barça y Luis Enrique

La salida del Barcelona: "Fue fácil, hablaron entre clubes, di el OK y se hizo el fichaje".

Libertad a los jugadores ofensivos: "Ya no sólo a mi, a todos los jugadores de adelante nos da esa libertad para movernos, cambiar posiciones y jugar con libertad y eso es más fácil para nosotros y más difícil para el rival".

La figura de Luis Enrique: "Antes de venir siempre dije que era como un padre futbolístico de nuestra etapa en la selección, me dio su confianza pese a vivir buenos o malos malos, me dio muchos consejos y siempre me ayudaba mucho".

La competencia en ataque: "Cuanto más competencia, mejor para el equipo y para el jugador. Hace que crezca el nivel individual de los jugadores y cuando el nivel individual crece, crece el colectivo".