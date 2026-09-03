Una lesión del central encendería todas las alarmas en el cuadro blaugrana

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El cierre del mercado de fichajes deja una gran conclusión en el FC Barcelona: hay un problema en defensa. Las dos grandes prioridades de la dirección deportiva cuando acabó el pasado curso parecían apuntar a la delantera y el central zurdo, pero finalmente las incorporaciones han apuntado en otra dirección. El '9' sí llegó, a última hora y más como recurso que como referencia. El central, por contra, se quedó en el limbo. Y eso provoca un vacío que acrecienta la presión sobre Pau Cubarsí.

El canterano se ha convertido, sin duda, en el gran líder de la línea defensiva, más aún tras un Mundial que le ha coronado como campeón del mundo y como el mejor jugador joven del torneo. Casi nada. Su rendimiento está fuera de toda duda y su condición de figura clave, también, pues la no incorporación de otro central deja la retaguardia cogida con alfileres.

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La afición del Barcelona, preocupada con la defensa

En este sentido, existe cierta preocupación entre la hinchada del Barça con la confección de la plantilla en defensa. Cubarsí, Christensen y Gerard Martín parten como únicos centrales, si bien es cierto que tanto Koundé como Eric García pueden ocupar esa demarcación, pero los dos apuntan a competir por el lateral diestro durante todo el curso.

De entre todos ellos, Gerard Martín es el único central zurdo. Y se trata, además, de un lateral reconvertido a esa posición cuyas actuaciones han dejado muchas dudas en los últimos meses. Sin ir más lejos, hace una semana ante el Athletic ya cometió dos errores atrás que casi le salen bastante caros. Su sustituto, además, es un Christensen que viene de un curso casi en blanco tras varios problemas físicos, por lo que su rendimiento es una incógnita.

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Pau Cubarsí, esencial para la retaguardia

La conclusión es clara: una lesión de Cubarsí encendería todas las alarmas. Dejaría a Gerard Martín y Christensen como únicos centrales y, probablemente, obligaría a Hansi Flick a recurrir a Eric o Koundé para completar la retaguardia. De ahí que cuidar al canterano se antoje esencial, pues un simple resfriado, una sanción o cualquier otro motivo que propicie una baja provocaría un agujero importante en defensa.

Una defensa que, se mire por donde se mire, está confeccionada de forma algo extraña. Cancelo parece haber llegado para cubrir la izquierda, por lo que los dos laterales diestros son centrales reconvertidos. En el eje, sólo hay tres centrales para dos puestos, uno de ellos reconvertido desde el lateral zurdo. Y en la izquierda, con la irrupción de Xavi Espart, se produce una extraña sobrepoblación, pues también está un Balde que parecía destinado a salir y un Cancelo a pie cambiado, además de la opción de Gerard.