El delantero del Inter admite "ofertas y llamadas" desde Barcelona: "He decidido quedarme"

El gran problema del Barcelona tras el mercado que centra todas las miradas en Cubarsí

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Lautaro Martínez habla por primera vez de su posible fichaje por el FC Barcelona. El cuadro blaugrana, ante las constantes negativas por parte del Atlético de Madrid respecto para firmar a Julián Álvarez, intentó firmar al delantero del Inter durante los últimos días de mercado, pero también recibió un 'no' por respuesta. Ahora, el propio futbolista ha admitido que hubo "ofertas y llamadas", pero asegura que su elección fue quedarse en Milán.

"Cuando llegan estas ofertas y estas llamadas siempre es un placer, porque uno trabaja para mantenerse en la cima. Los rumores eran ciertos, pero tengo las ideas muy claras: he querido quedarme aquí con mis compañeros y con esta magnífica afición", declaró el argentino este miércoles por la noche en la 'Gran Galà del Calcio'.

Lautaro Martínez se quedaría "para siempre" en el Inter

"Me quedaría para siempre. Mientras me quieran me quedaré, pero en este trabajo ya sabemos que cuando ya no sirves, te echan. El Inter para mí es todo: orgullo, felicidad y ganas de seguir adelante. He vuelto a elegir quedarme, quiero hacer grandes cosas en el Inter", añadió al respecto.

Lautaro, que tiene contrato hasta 2029 con los italianos y a quien le insistieron por la posibilidad de firmar por el Barça, admitió que "ha sido un honor" el interés pero que su vida "está en Milán", al menos de momento.

Aún así, las informaciones sobre su posible fichaje por el cuadro azulgrana apuntan en otra dirección. La prioridad del Barcelona siempre fue firmar a Julián Álvarez, pero cuando apenas restaban diez días para cerrar el mercado, activaron la opción de Lautaro como plan B. Por contra, el Inter se mostró reacio a vender a su estrella con tan poco margen para firmar un sustituto. Y el jugador, a tenor de sus palabras, tampoco quiso tensar la situación dado que la temporada ya estaba comenzando.