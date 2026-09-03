Redacción ElDesmarque Madrid, 03 SEP 2026 - 09:09h.

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Marc Casadó ha terminado haciendo las maletas rumbo a A Coruña en los últimos minutos del mercado de fichajes. El centrocampista del Barcelona llevaba todo el verano en la rampa de salida después de conocer, al inicio de la pretemporada, que Hansi Flick no contaba con él para esta campaña. El club quería encontrarle una salida en forma de traspaso, pero las ofertas que llegaron no convencieron y la situación se alargó hasta el último momento.

Marc Casadó se marcha al Deportivo de La Coruña como 'vía de escape'

José Álvarez ha explicado en El Chiringuito que Casadó tuvo que aceptar finalmente la propuesta del Deportivo como una solución de emergencia. El Barça había dejado claro que su prioridad era vender al futbolista y no contemplaba inicialmente una cesión, pero el paso de los días redujo las alternativas al mínimo. La situación se remonta al comienzo de la pretemporada, cuando Flick comunicó personalmente al jugador que no iba a tener protagonismo y que debía buscar una salida si quería disponer de minutos. Casadó empezó entonces a escuchar propuestas, aunque ninguna de ellas alcanzó las condiciones que esperaba el Barcelona.

“El Barça lo quería vender, no ceder, y él estaba mirando otras cosas”, explicó José Álvarez al analizar cómo se produjo la operación con el Dépor. Este escenario generó malestar en el futbolista. Casadó llegó al último día de mercado sin saber cuál sería su destino y tuvo que esperar hasta los últimos minutos para conocer la solución definitiva. La cesión al Deportivo permitió desbloquear una situación que se había enquistado durante semanas.

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El propio centrocampista lanzó un pequeño dardo al Barcelona en su llegada a A Coruña e insinuó que la 'operación salida' se podría haber manejado mejor. "Ya hemos hablado con el club. Como hemos gestionado nosotros las cosas, como las han gestionado ellos. Todos tenemos cosas que mejorar", aseguró. Además, afirmó que "dejar este club siempre es complicado”, aunque afronta con ilusión su nueva etapa. “Estoy ilusionado y con ganas, están montando un muy buen proyecto”, señaló.

Casadó inicia ahora una temporada en el Deportivo con la intención de recuperar protagonismo y demostrar su nivel. La relación con el conjunto azulgrana, además, no está rota y volver es una posibilidad. “Siempre, siempre. Nunca se sabe”, concluyó.

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