Por qué juegan hoy Real Sociedad y Celta de Vigo el partido de la jornada 6

Fran Fuentes 03 SEP 2026 - 16:03h.

La Europa League tiene la culpa de que se adelante este compromiso liguero

El Celta recibe una última opción de ingreso y toma una decisión con Ilaix Moriba

Compartir







La Real Sociedad y el Celta de Vigo se enfrentan este miércoles en Anoeta en un partido correspondiente a la jornada 6 de LALIGA EA SPORTS. Un encuentro que llama especialmente la atención por su ubicación en el calendario, ya que ambos equipos se miden antes incluso de que dé comienzo la jornada 4 de la competición para el resto de clubes. Una situación poco habitual que responde a una razón concreta: la participación de ambos conjuntos en la UEFA Europa League.

El calendario de LALIGA situó la sexta jornada entre los días 15, 16 y 17 de septiembre, en una jornada intersemanal. La RFEF configuró entonces el calendario para que Real Sociedad y Celta de Vigo se enfrentasen en esa jornada y pudieran adelantar su partido, liberando así esas fechas para afrontar sus respectivos compromisos europeos con mayor margen de preparación.

PUEDE INTERESARTE El calendario y horarios del Celta de Vigo en la Europa League 26/27

La explicación se encuentra precisamente en el inicio de la Europa League. Y es que el jueves 16 de septiembre arrancará la competición continental, con los dos únicos representantes españoles en el torneo entrando en escena prácticamente al mismo tiempo. El Celta de Vigo tendrá que desplazarse hasta Chipre para enfrentarse al Omonia de Nicosia, mientras que la Real Sociedad debutará como local en Anoeta frente al Bournemouth.

Para evitar que la jornada europea perjudicase la preparación de ambos equipos, se decidió aprovechar esa jornada intersemanal de LALIGA para colocar el enfrentamiento entre ellos. De esta forma, Real Sociedad y Celta pueden disputar su partido de la sexta jornada con antelación y disponer posteriormente de varios días para centrarse exclusivamente en sus respectivos debuts en la Europa League.

De este modo, el peculiar calendario de este Real Sociedad - Celta no responde a un capricho ni a una modificación de última hora, tampoco a un error, sino a una decisión planificada para proteger a los dos representantes españoles en la segunda competición continental. El duelo de Anoeta será, por tanto, el primer partido de la jornada 6, disputándose mucho antes de que el resto de equipos tengan que afrontar esa fecha del campeonato. Una anomalía en el calendario que tiene como objetivo facilitar el camino europeo de ambos clubes.