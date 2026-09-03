Posibles alineaciones del Real Sociedad - Celta para la jornada 6 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 03 SEP 2026 - 06:02h.

Los detalles de los posibles onces del encuentro entre Real Sociedad y Celta de la jornada 6

La reflexión de Pellegrino Matarazzo sobre el 'fichaje' de Marchal y el mercado de la Real Sociedad: "Es muy ambicioso"

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El calendario europeo aprieta y obliga a adelantarse al futuro: Real Sociedad y Celta de Vigo disputan este jueves 3 de septiembre a las 21:00h su choque correspondiente a la jornada 6 de LALIGA EA Sports. Los de San Sebastián afrontan la cita en casa impulsados por su reciente triunfo por 2-1 frente al RCD Espanyol en Anoeta, un resultado revitalizador que les coloca con 3 puntos tras las tres primeras fechas del campeonato. Escenario bien distinto vive el cuadro vigués, que desembarca en tierras vascas después del 0-2 encajado en Balaídos ante el Athletic Club, un tropiezo que deja a los celestes en una situación delicada con apenas 1 punto acumulado en tres partidos.

Posible alineación de la Real Sociedad

Con el objetivo de enlazar su segunda victoria consecutiva en su feudo, Pellegrino Matarazzo volverá a apostar por su dibujo 4-2-3-1. Álex Remiro seguirá bajo palos pese a los calambres del último encuentro, la línea defensiva volverá a contar con Jon Aramburu y Sergio Gómez desde los laterales, mientras que Igor Zubeldia compartirá el centro del zaga con Jon Martín. La medular será para Yangel Herrera y Carlos Soler, con la duda de si les acompaña Luka Sucic o Beñat Turrientes para dar descanso al croata. En la delantera, Take Kubo parte como fijo en la derecha, Orri Óskarsson, tras cuajar un buen partido y marcar un gol contra el Espanyol, ocupará la punta y en el costado zurdo se abre un abanico amplio de alternativas entre Mikel Oyarzabal, Ander Barrenetxea o Gonçalo Guedes. En la enfermería se encuentran Álvaro Odriozola, que será baja hasta octubre y Pablo Marín, que se mantiene como duda para este encuentro.

Portero: Álex Remiro

Defensas: Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez

Centrocampistas: Yangel Herrera, Sucic/Turrientes, Soler

Delanteros: Kubo, Óskarsson, Oyarzabal/Barrene/Guedes

Posible alineación del Celta

El bando vigués necesita reaccionar con urgencia, pero todo apunta a que mantendrá el esquema 5-2-3. Ionut Radu estará en portería, custodiado por Javi Rueda en el carril derecho y la entrada de Javi Galán en la izquierda. En el eje de tres centrales, Yoel Lago y Marcos Alonso tienen el sitio asegurado y Giráldez tendrá que elegir uno entre Carl Starfelt y Javi Rodríguez para cerrar el trío defensivo. En el doble pivote, Miguel Román actuará como ancla acompañado por Febas o el canterano Andrés Antañón. La línea de tres atacantes podría contar con la presencia de Iago Aspas y Hugo Álvarez en las mediapuntas, dejando la vacante de ariete a repartir entre Pablo Durán o Ferran Jutglà ya que Borja Iglesias continúa recuperándose de sus problemas en el sóleo y se perfila como la única duda.

Portero: Radu

Defensas: Rueda, Lago, Starfelt/Javi Rodríguez, Marcos Alonso, Galán

Centrocampistas: Román, Febas/Andrés Antañón

Delanteros: Iago Aspas, Durán/Jutglà, Hugo Álvarez