Fran Fuentes 31 AGO 2026 - 09:23h.

El técnico celeste advierte: "Vamos a seguir este ritmo de partidos con el que hemos empezado de locura"

El uno por uno y notas del Celta de Vigo ante el Athletic Club con siete suspensos

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El Celta de Vigo cayó derrotado frente al Athletic Club. Los celestes tuvieron que acelerar el ingreso de jugadores como Javi Rodríguez, casi sin pretemporada, o Abdoulaye Faye, para poder completar la alineación. En este sentido, el técnico celeste, Claudio Giráldez, dejó claro que el conjunto celtista necesita no uno, sino quizá incluso varios movimientos en este último par de días del mercado de fichajes. Es más, insiste en que estos deberían llegar en la zona defensiva, mientras que el club estaba centrado en un centrocampista de talento para la línea medular.

En este sentido, Claudio Giráldez volvió a insistir en que todavía quedan unos días para hacer lo que se pueda en el apartado de llegadas: "Sí, sigo manteniéndolo, hay mercado. Veremos cómo evoluciona. Estamos un poco cortos de efectivos en esas posiciones. Por eso creo que es importante hacerlo, porque vamos a jugar muchos partidos y vamos a seguir este ritmo de partidos con el que hemos empezado de locura", explica.

En este sentido, personalizó en dos jugadores jóvenes pero cuyo rendimiento estuvo lejos de su mejor versión a nivel individual: "A Javi Rodríguez le costó mucho volver a jugar después de tres días, con una pretemporada muy justa. A falta de Marcos Alonso, creo que tenemos que tener un poco más de estabilidad atrás, pero también hay que tener paciencia. Los chicos se acostumbrarán a competir física y mentalmente mejor. Faye acaba de llegar y es un poco encerrona, de repente, estar en un partido de esta dificultad táctica para él. Hay que tener paciencia", razona.

De este modo, explica que aún se hace necesario algún otro mvomiento en el mercado de fichajes para cerrar una plantilla que pueda competir en igualdad de condiciones con el resto de equipos con los que se cruzará en la UEFA Europa Leauge.