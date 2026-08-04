Pablo Sánchez 04 AGO 2026 - 14:26h.

El Celta altera su plan en defensa y sopesa un fichaje a la espera de tres salidas obligatorias

El senegalés llega para nutrir el centro de la defensa celeste

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En apenas unos días el Celta logró cerrar la incorporación de un jugador de futuro como Abdoulaye Faye. El central, hasta la fecha en el Bayern Leverkusen, aterrizó en Vigo y está a la espera de una serie de temas burocráticos para completar su primera sesión bajo las órdenes de Claudio Giráldez. Precisamente el míster ha sido clave en las negociaciones para que el zaguero senegalés desembarcara en Balaídos.

Durante su presentación, Faye desveló la charla definitiva que mantuvo con Claudio Giráldez y la psicóloga del club Laura Centoria tras la cual no dudó ni un segundo en aceptar la oferta. "Cuando mi agente me llamó para explicarme que tenía una oferta del Celta automáticamente dije si podía hablar con el entrenador. Fue una conversación muy amena con Claudio y Laura. En esa conversación Claudio me dijo muchas cosas que me convencieron y en cuanto colgué la llamada llamé a mi agente para decirle que pudieran hacerlo lo antes posible", expresó ante los medios.

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La presentación de Abdouyale Faye

Primera toma de contacto con Giráldez: "Al igual que cuando ya había hablado con él, muy cercano. Solo me dio el consejo de que fuera paciente, que iba a estar listo y yo estoy seguro que voy a estar listo y cuando llegue el momento estará listo para saltar al campo y dar lo mejor de sí".

Cambio de país: "Es difícil para un chico joven como yo pero con la ambición que tengo de llegar a los más alto. He estado en Suecia, Alemania, ahora en España, pero la mentalidad sigue siendo la misma que es llegar a lo más alto".

Competición europea: "No he tenido la oportunidad de jugar pero con mi club en Suecia si tuve la experiencia de estar en la Europa League y me mantengo con la misma mentalidad. Estoy listo para ayudar al equipo en todo lo que pueda".