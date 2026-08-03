Pablo Sánchez 03 AGO 2026 - 12:04h.

Compartir







El Celta de Vigo sigue acometiendo operaciones y este lunes dejó cerrada una sorprendente incorporación desde Italia. Se trata de Hugo Cuenca, jugador paraguayo de la cantera del Burgos que este verano firmó por el Genoa y que ahora sale cedido. Con esta incorporación, a falta de los últimos flecos, Marco Garcés refuerza la medular del cuadro celeste.

Según informa Clemente Garrido, el Celta ha firmado al prometedor Hugo Cuenca para el centro del campo. El jugador de 21 años aterrizará en Balaídos cedido con una opción de compra de un millón de euros bajo el brazo. Muy pronto llegará a Vigo para pasar el pertinente reconocimiento médico y firmar su nuevo contrato.

PUEDE INTERESARTE Marián Mouriño analiza el mercado: de los tres posibles fichajes a las múltiples ofertas recibidas

Damián Rodríguez se marcha en busca de minutos

El Celta informó este viernes de que ha llegado a un acuerdo con el Cádiz para que el centrocampista Damián Rodríguez juegue cedido en el conjunto gaditano la temporada 2026-27. El internacional sub-21 vivirá su segunda cesión consecutiva tras jugar desde enero en el Racing de Santander, con el que logró el ascenso a Primera División y participó en 21 partidos de LALIGA HYPERMOTION.

PUEDE INTERESARTE El mercado madura lentamente el futuro de Unai Núñez: se acerca el momento clave y el Valencia CF está atento

Damián Rodríguez debutó con el primer equipo del Celta el 17 de marzo de 2024, en un partido de Liga contra el Sevilla en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Fue una apuesta personal de Claudio Giraldez, que había asumido la dirección del primer equipo tras la destitución de Rafa Benítez. Desde entonces, el canterano defendió la camiseta celeste en 29 encuentros oficiales con el primer equipo, entre Liga, Copa del Rey y Liga Europa, sumando en total 1.648 minutos.