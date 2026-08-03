Pablo Sánchez 03 AGO 2026 - 09:43h.

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El Celta de Vigo 26/27 sigue tomando forma en diferentes parcelas. Mientras Claudio Giráldez pone a punto a la plantilla de cara al inicio de la competición, Marco Garcés sigue trabajando para cerrar las incorporaciones que aún tienen que llegar a Balaídos. De momento, el director deportivo celeste concretó los fichajes de Aleix Febas y Javi Galán, aunque está muy cerca de firmar a otros dos futbolistas de las tres incorporaciones qúe concretará durante el mes de agosto.

Estas novedades en el vestuario, aunque escasas, generarán cambios en el once tipo de Claudio Giráldez respecto a la pasada temporada, teniendo en cuenta también las salidas que se van produciendo. En este sentido, hay algún que otro futbolista que genera incertidumbre, como es el caso de Borja Iglesias. Todo apunta a que el atacante gallego seguirá, aunque durante el Mundial surgió alguna que otra opción de mercado bastante interesante.

En este sentido, el once tipo del Celta de cara a la próxima temporada va tomando forma con un par de novedades y alguna que otra incógnita a resolver. Los esquemas de Claudio Giráldez pasan contar de nuevo con Radu bajo palos, acompañado de una defensa compuesta por Javi Rodríguez, Starfelt y Marcos Alonso en el centro. Para los laterales llegará uno de los principales cambios, con la presencia de Javi Galán en el carril zurdo. En la derecha seguirá Sergio Carreira.

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En la medular todo apunta a que Aleix Febas, primer fichaje veraniego del Celta, compartirá demarcación con Ilaix Moriba. En la parcela ofensiva, a expensas de que llegue un extremo, Swedberg actuará por la izquierda y Jutglà por la derecha. En punta de lanza estará Borja Iglesias si su futuro en el club no da un vuelco en lo que resta de mercado.

El once ideal de Claudio Giráldez en el Celta 26/27

XI del Celta: Radu; Javi Galán, Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso, Carreira; Aleix Febas, Ilaix Moriba; Swedberg, Jutglá y Borja Iglesias.