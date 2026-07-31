Pablo Sánchez 31 JUL 2026 - 19:46h.

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El Celta de Vigo aprieta el acelerador en el mercado de fichajes. Después de un primer tramo en el que solo cerró las llegadas de Aleix Febas y Javi Galán, Marco Garcés y su equipo de trabajo tratan de acometer las incorporaciones necesarias para la portería, el centro de la zaga y las bandas. Abdoulaye Faye está muy cerca de llegar a Balaídos para la defensa, al igual que Altay Bayindir bajo palos. Los focos apuntan ahora a Exequiel Zeballos, aunque en este caso su incorporación es algo más compleja.

Según informa el periodista de DAZN Italia Pasquale Giacometti, Exequiel Zeballos está en la agenda del Celta para reforzar el costado diestro. Sin embargo, el futbolista prefiere firmar en el Nápoles, otro de los equipos que andan tras sus pasos. Se desconocen más novedades al respecto sobre un futbolista que llegaría para apuntalar el ataque de Claudio Giráldez.

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Mouriño lamenta las pérdidas económicas

Mouriño lamentó que el club vuelva a cerrar el ejercicio con pérdidas de “un poco más de 10 millones de euros” al no cumplir “la exigencia” de hacer ventas de jugadores por unos 32 millones de euros.

“Aunque la cifra es mala y tener pérdidas siempre es negativo para la gestión y la planificación de un club, tengo que poner en valor que el año pasado que vendimos por más de 25 millones perdimos un poquito más que este año que hemos vendido por 4 millones”, detalló.

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En este sentido, manifestó que el límite salarial para la temporada 2026-2027 “va a bajar un poco” de lo otorgado al no cumplir ese promedio de ventas.

“El año pasado teníamos, más o menos, sobre unos 91 millones otorgados. Dispusimos de 80 millones y, pese a ello, teníamos que vender por valor de 32 millones. Este año bajará aproximadamente a 88 millones el límite otorgado, pero nuestra idea es seguir con esos 80 millones en el primer equipo”, sentenció.