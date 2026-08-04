Pablo Sánchez 04 AGO 2026 - 10:48h.

El Celta repite el 'método Mingueza' con el Barça para conseguir otra perla de La Masía

El futuro de Carl Starfelt está en el aire y Marco Garcés busca una alternativa ante un posible adiós

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El mercado del Celta se acelera a poco más de dos semanas para el arranque liguero. Agosto llega cargado de movimientos en las oficinas de Balaídos y la defensa cobra mucha importancia en estos momentos. El cuadro vigués confirmó el fichaje de Abdoulaye Faye para el centro del campo, una incorporación que podría no ser el único movimiento del club para esta posición. Marco Garcés y su equipo andan atentos a cualquier novedad para mover ficha y alterar el plan de mercado actual.

Tal y como informa Óscar Méndez, la defensa del Celta podría contar con alguna cara nueva en los próximos días si se dan una serie de condicionantes. El primero de ellos tiene que ver con Carl Starfelt. Al sueco le queda solo un año de contrato por delante y su renovación no ha llegado. Las noticias sobre su futuro quedaron aparcadas por la disputa del Mundial, pero ahora vuelven las dudas sobre qué pasará durante lo que resta de mercado.

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Starfel tiene buen cartel y no es descabellado pensar que algún club aparezca en agosto para firmarlo mientras el Celta sigue sin mover ficha al respecto. A todo ello se suman las dudas físicas que genera el corpulento defensor. Llegado el caso, el club vigués plantea la posibilidad de firmar a otro central en calidad de cedido y con una ficha lo más reducida posible ante las dificultades económicas que ya de por sí ocasionan tantos movimientos. Pero la salida de Starfelt no es la única condición necesaria para que llegue un sustituto.

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Más movimientos en el vestuario

Como decíamos, en las oficinas de Balaídos comienza a rondar la idea de firmar a otro central, aunque esta posibilidad solo sería una realidad si se producen otras tres salidas. Manu Fernández, Carlos Domínguez y Unai Núñez tendrán que decir adiós para hacer hueco a un nuevo zaguero. De esta manera, el Celta se plantearía alterar su plan inicial para nutrir la zaga con otro jugador y reducir así costes de plantilla de cara al nuevo curso.