El Celta repite el 'método Mingueza' con el Barça para conseguir otra perla de La Masía

Juan Pérez 04 AGO 2026 - 08:59h.

Alexis Olmedo llega para reforzar al Celta Fortuna con proyección para el primer equipo

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La planificación del Celta en el mercado de fichajes tanto para el primer equipo como para reforzar al Fortuna deja un nuevo nombre encima de la mesa a punto de la firma con un procedimiento muy similar al de Óscar Mingueza. Justo unas horas después de la confirmación del fichaje de Hugo Cuenca, se reabre la pasada conexión entre el conjunto olívico y el Barça para el fichaje de un nuevo canterano culé con la llegada de Alexis Olmedo, un central con facilidades para jugar de lateral o centrocampista defensivo que desborda proyección para los próximos años.

Alexis Olmedo está a solo unas horas de ser nuevo jugador del Celta Fortuna según la información de TQTH y llegará hoy a Vigo para firmar con la idea de convertirse en una joven promesa para el filial celeste. A sus 20 años, el de Manresa lleva desde la etapa de prebenjamín en el conjunto blaugrana hasta liderar como capitán al Juvenil A hace un par de temporadas al que llevó a semifinales de la UEFA Youth League.

Habitual en las convocatorias de la selección española en categorías inferiores, este central de posición natural está acostumbrado a jugar desde el lateral derecho por su excelsa salida de balón. Con un físico envidiable con 1,87m. de altura, el dominio aéreo le hace un jugador muy solvente y contundente que ha brillado en Primera y Segunda Federación. Sin hueco en el Barça actual a pesar de haber formado parte del grupo de entrenamientos del primer equipo con Hansi Flick en varios momentos, ahora busca una oportunidad para llegar al primer equipo en el Celta.

La apuesta de Marco Garcés y Álex Otero pasa por una negociación que tiene muchas similitudes a la de Óscar Mingueza en su día, a pesar de que la explosión del jugador en este caso está por llegar. El conjunto gallego obtendrá en propiedad a Alexis Olmedo desde su firma, pero el Barça mantiene un porcentaje de una futura venta a sabiendas del potencial del defensa. Ahora debe luchar para ganarse el puesto en el Celta Fortuna de Fredi Álvarez donde luchará por un puesto con Quique Ribes, Pablo Meixús, Seynji Ndiaye y Joel López.