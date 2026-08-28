Pablo Sánchez 28 AGO 2026 - 11:08h.

El Celta sube la oferta por André Almeida al Valencia y estudia a Denis Suárez como alternativa

Tiene contrato en vigor hasta 2028 con los vigueses

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El Celta de Vigo afronta la recta final del mercado entre la necesidades y el temor. El club aún debe cerrar la plantilla con un par de refuerzos en la zaga y en el centro del campo, pero vive con el miedo a que algún jugador de gran valor en la plantilla se marche a última hora y deje a los celestes sin margen de maniobra para reparar el daño. Algo similar se ha vivido con Javi Rueda, aunque por suerte rechazó la propuesta desde la Premier League para seguir en Balaídos. Sin embargo, en el horizonte asoma otra opción que atemoriza al cuerpo técnico celeste.

Hablamos de Javi Rodríguez. El canterano, según cuenta Faro de Vigo, está siendo tanteado por grandes equipos de Europa pese a tener contrato en vigor hasta 2028. Su gran proyección y crecimiento en los últimos meses ha llamado la atención de algunos clubes para reforzar la zaga. Entre ellos, el PSG de Luis Enrique. Luis Campos, encargado de la dirección deportiva parisina, conoce bastante bien al de Poio y avala su llegada. El técnico asturiano también vería con muy buenos ojos su desembarco, aunque por el momento solo se trata de un simple tanteo.

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El interés en Javi Rodríguez es extensible a la Premier League, con equipos como el Fulham, el Everton y el Newcastle tras él. Por delante, cinco días de mercado para conocer el desenlace. Claudio Giráldez, a tenor de sus declaraciones sobre Javi Rueda, espera que el zaguero no diga adiós en los próximos días.

Una cláusula de 40 millones

Cualquier equipo que trate de pelear el fichaje de Javi Rodríguez sabe que tendrá que abonar su cláusula de rescisión. Esta asciende a 40 millones de euros, una cifra que solucionaría los problemas económicos que afronta el Celta esta temporada, aunque eso suponga perder a una pieza esencial para Giráldez. Ese es el debate actual que ocupa a los integrantes de la dirección deportiva y el cuerpo técnico celeste, a la espera de conocer novedades sobre ese interés en el central de Poio.