El Celta apalabra un fichaje desde México para cumplir con una petición de Claudio Giráldez

Pablo Sánchez 28 AGO 2026 - 09:14h.

Javi Rueda se queda gracias a Giráldez: oferta de renovación y negativa al Nottingham

El club aprieta para completar la plantilla en esta recta final de mercado

Compartir







El inicio de temporada del Celta no ha sido el deseado. El empate ante el Valencia y la derrota frente a Osasuna en Balaídos han convertido en amargo el estreno de curso, pese a ese bonito tanto de la leyenda Iago Aspas. Más allá de lo meramente deportivo, Marco Garcés sigue tratanto de satisfacer las necesidades de Claudio Giráldez. El técnico dejó constancia en rueda de prensa hace unos días de los fichajes que necesitaba el equipo y en el horizonte asoma una nueva opción.

Fue Giráldez el que respondió a la pregunta de qué fichajes necesitaba el Celta en esta recta final con la petición de un central diestro, un mediocentro y un jugador ofensivo. El futbolista de ataque ya lo cerró el club con la llegada de Couhaib Driouech desde el PSV y ahora los focos apuntan al jefe de la zaga.

PUEDE INTERESARTE Celta y Liverpool acuerdan la fórmula por Stefan Bajcetic y ponen fecha a su fichaje

Diversos medios mexicanos sitúan a Sebastián Cáceres en el vestuario de Celta. Todos coinciden en que el club vigués ya habría presentado una oferta y que esta se ve con muy buenos ojos en Club América, equipo propiedad del jugador. Según cuenta ESPN, diversas fuentes cercanas al club azteca consideran que la propuesta económica es difícil de rechazar. Todo apunta a que la operación podría concretarse en breve, teniendo también en cuenta que solo restan cinco días de mercado por delante.

PUEDE INTERESARTE Claudio Giráldez encuentra dos alternativas si el Celta no logra cerrar el fichaje de André Almeida

La continuidad de Javi Rueda

El foco durante los últimos días en el entorno celeste ha estado puesto en Javi Rueda. El canterano tenía una jugosa propuesta desde Inglaterra, aunque finalmente decidió mantener su futuro ligado a Vigo. Sobre su continuidad habló en rueda de prensa Giráldez tras la derrota frente a Osasuna: "Mi opinión ya la sabía el club, es un tema del que he querido opinar, suelo decir lo mismo detrás que delante. Ha sido una decisión que no me toca decidirla a mí. Es parte de nuestro trabajo entendernos", agregó al respecto.