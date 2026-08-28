El Ajax pide la cesión de Ilaix Moriba mientras se activa el interés en Turquía y Alemania

Juan Pérez 28 AGO 2026 - 23:39h.

La clave de la negociación está en la incorporación de una compra obligatoria

Claudio Giráldez castiga a Ilaix Moriba y lo excluye de la concentración en Italia

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La situación de Ilaix Moriba desde la pretemporada es sin duda la más rocambolesca del RC Celta por el interrogante de su rol tras el vuelco constante de propuestas en el mercado de fichajes. El centrocampista ha pasado de quedarse fuera de la concentración en Italia hace unas semanas con rumores de venta a ser titular en el segundo partido ante Osasuna, mientras el nerviosismo propio de las últimas horas de rumores le coloca en el punto de mira de varios clubes europeos.

El tanteo del Ajax para conseguir la cesión de Ilaix Moriba es el penúltimo de los capítulos del hispano-guineano, uno de los señalados para dejar el club por las necesidades económicas. La ausencia de ofertas significativas han dejado su salida en un segundo plano hasta ahora, cuando el club debe tomar una decisión después de frenar la venta de Javi Rueda.

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En ese abanico de posibilidades aparecen múltiples equipos en el entorno del jugador que han negociado con el Celta por él o, como mínimo, se han interesado para hacerse con sus servicios. Matteo Moretto confirma que el Ajax ha sido el último en llegar con una propuesta muy diferente, porque lo quiere como cedido, pero no ha trascendido nada más que la propuesta inicial.

La clave para entender el avance de la operación es el empuje del Celta por incorporar la cláusula de la compra obligatoria tras un primer año de cesión. La ausencia de margen en el mercado de fichajes empuja al conjunto vigués a negociar desde la necesidad, porque a estas alturas y sin otras salidas sonadas, el club necesita liberar masa salarial y la suya es una de las más importantes.

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Los movimientos de las próximas horas son vitales, sobre todo por saber cuál es la desesperación del Celta en este punto si finalmente Moriba sale cedido sin opción de compra. El Ajax parece a día de hoy el único que ha planteado una cesión, mientras que otros equipos turcos y el Stuttgart también han preguntado por él.