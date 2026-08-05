Claudio Giráldez castiga a Ilaix Moriba y lo excluye de la concentración en Italia

Juan Pérez 05 AGO 2026 - 11:12h.

No tiene nada que ver con problemas físicos ni cuestiones del mercado

El Celta le pone precio a Ilaix Moriba y busca pretendientes en la Premier League

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El viaje del Celta de Vigo a Italia deja una noticia inesperada en la ausencia de Ilaix Moriba en la concentración para los enfrentamientos ante Sassuolo y Nápoles. El centrocampista se cae de la convocatoria de Claudio Giráldez por razones disciplinarias, una medida para atajar los comportamientos del jugador en las últimas semanas que afecta al club no solo para estos días sino para el inicio de la competición liguera frente al Osasuna.

El enfado del staff técnico del Celta con Moriba es tal que, a pesar de ser una de las piezas claves del proyecto, no va a formar parte del grupo que viaja esta mañana a Sassuolo para hacer allí un stage de cinco días para dos amistosos cruciales. Sus retrasos en los entrenamientos durante la pretemporada han empujado a Giráldez a tomar una decisión drástica que afecta a la planificación, porque según el periodista Alberto Bravo no tiene nada que ver con problemas físicos ni un tema de mercado.

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Con la idea de darle un toque de atención para que a partir de ahora llegue a tiempo a la Ciudad Deportiva Afouteza, Moriba va a permanecer en Vigo para entrenarse junto a otros descartes como Manu Fernández, Carles Pérez o Carlos Domínguez. Por su parte el último en llegar, Abdoulauye Faye, sí viaja finalmente a pesar de que no estaba en la previsión, pero un tema burocrático le impide a día de hoy entrenarse con el club.

La ausencia de Moriba es flagrante solo con pensar que el segundo de los amistosos es el 9 de agosto, y solo una semana después es el arranque liguero contra el Osasuna. Eso significa que Moriba se aleja del grupo justo en el momento más importante de la pretemporada, aunque el planteamiento del staff pasa más por cuidar el bloque a largo plazo para no permitir más actitudes como los retrasos.

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Tanto es así que el propio Marco Garcés ha confirmado que Giráldez se ha llevado a Italia a los que "ve preparados para la primera jornada", lo que deja en entredicho la actitud del jugador y lo coloca en una posición complicada. Mientras tanto la expedición celeste, con la inclusión del joven Anxo Rodríguez, se instalará en Sassuolo para la preparación con los dos enfrentamientos planteados. El primero de ellos precisamente contra el Sassuolo este 5 de agosto a las 20.00h., y el segundo el 8 de agosto contra el Nápoles a las 21.00h.

Otra de las buenas noticias que ha confirmado el propio Marco Garcés es la más que posible llegada de Altay Bayindir directamente a Italia para incorporarse al grupo. El guardameta del Manchester United que llegará cedido al conjunto olívico será el nuevo fichaje del club justo después de finalizar las pruebas médicas y los últimos trámites.