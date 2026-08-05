Pablo Sánchez 05 AGO 2026 - 07:23h.

El Celta altera su plan en defensa y sopesa un fichaje a la espera de tres salidas obligatorias

Se cae la primera opción del argentino en el mercado

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El mes de agosto llega cargado de novedades para el Celta en clave mercado. El club ha metido un par de marchas más desde las oficinas para rematar el equipo antes de que arranque la competición. La presentación de Abdoulaye Faye vino acompañada de unas declaraciones de Marco Garcés en las que daba por hecha la llegada de un nuevo portero. El fichaje de un futbolista para el ataque también se cocina y el nombre de Exequiel Zeballos empieza a sonar con fuerza.

Hace unos días se vinculó al jugador argentino con el Celta pese a que su prioridad era firmar por el Nápoles. Sin embargo, tal y como cuenta el periodista italiano Nicolò Schira, las negociaciones con el conjunto italiano están estancadas, lo que provoca que el atacante empiece a sonar con más fuerza en el entorno celeste.

Al parecer, las primeras negociaciones entre el Celta y el representante de Zeballos han sido positivas y el club le habría presentado un extenso contrato hasta 2031. A sus 24 años, el extremo de Boca Juniors empieza a ser una opción seria para los vigueses a tener muy en cuenta en este mercado de fichajes.

Hugo Cuenca, tercer fichaje del Celta

El Celta anunció este martes que ha llegado a un acuerdo con el Genoa para la cesión, con opción de compra, del internacional paraguayo Hugo Cuenca, quien reforzará la línea de ataque del filial celeste en su estreno en LALIGA HYPERMOTION.

“El mediapunta zurdo, que también puede jugar en las bandas gracias a su capacidad para romper líneas, destaca por su visión de juego y facilidad para asociarse, características que lo convierten en un futbolista con gran proyección, que acercará creatividad y desequilibrio al ataque del Celta Fortuna”, destaca el club en su comunicado de prensa.

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Formado en el CD Capiatá de su país, el centrocampista ofensivo dio el salto a la cantera del AC Milan en el verano de 2020. Tras finalizar su contrato con el equipo rojinegro, en 2026 firmó por el Genoa, con el que debutó en la Copa de Italia. No obstante, la falta de minutos forzó su salida al Burgos Promesas en el pasado mercado invernal. En su primera experiencia en el fútbol español, disputó 9 partidos y 539 minutos.

Cuenca es el tercer fichaje del Celta Fortuna para su histórica temporada en la categoría de bronce del fútbol español tras el de Alexis Olmedo, procedente del filial del FC Barcelona, y el internacional sub-17 portugués Vladimir Silva, que llega cedido desde el Paços de Ferreira portugués.