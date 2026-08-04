Pablo Sánchez 04 AGO 2026 - 17:49h.

Marco Garcés cierra un prometedor fichaje para el Celta con una opción de futuro en su contrato

El director deportivo da detalles sobre las próximas salidas del club

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Marco Garcés acompañó a Abdoulaye Faye en su presentación como nuevo jugador del Celta. El director deportivo celeste se movió con celeridad en el mercado para firmar a uno de los defensas con más proyección del fútbol europeo. Además de las transacciones ya acometidas, Garcés sigue trabajando en otras operaciones encaminadas a firmar un portero y un futbolista para el ataque.

Si nada cambia, la pieza elegida para reforzar el arco es la del turco Altay Bayindir, jugador del Manchester United que tiene avanzada su llegada a Balaídos. Marco Garcés incluso se atrevió a ponerle fecha a su desembarco en el club. "Estamos muy optimistas con la posibilidad de cerrar un arquero ya entre hoy y mañana. Estamos muy optimistas con esa situación". A su vez, no escondió que la incorporación de un delantero no marcha por los mismos derroteros, aunque no pierde la esperanza. "Se ve un poco más verde, aunque también espero tener noticias pronto".

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La rueda de prensa de Marco Garcés

Las salidas: "Como ha mencionado Claudio, los jugadores saben desde mayo cuál es su status dentro de la plantilla. Sé que están recibiendo llamadas y ofertas y ellos las están valorando para ver en qué momento llega una satisfactoria y entonces se podrán mover. Creo que queda más en su tejado que en el nuestro".

La opción de compra de Faye: "No fue una negociación sencilla porque tenía bastantes opciones. Fue una opción creativa que se nos ocurrió diseñar con la que ellos estuvieron de acuerdo. La realidad es que está aquí y es muy importante para nosotros porque necesitábamos a alguien de sus características".

La operación por Faye: "Veremos en un año si alguien dio un paso al frente, si alguien está listo para cubrir y ya veremos las expectativas de traer a alguien más, de que le pegue la morriña y se quiera quedar. Ya lo veremos, en este momento buscamos cubrir este año con estas características que él nos ofrece".