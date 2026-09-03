El Celta recibe una última opción de ingreso y toma una decisión con Ilaix Moriba

Ángel Cotán 03 SEP 2026 - 12:02h.

El centrocampista, objeto de deseo en ligas que aún no han cerrado su mercado

La clasificación de LALIGA tras el mercado de fichajes de verano: inversión total y quién gasta más

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El Celta de Vigo cerró su particular mercado de fichajes con la llegada de Sebastián Cáceres y veinte movimientos entre despedidas y cesiones. No ha sido un verano sencillo para Marco Garcés y su equipo de trabajo, pues la dirección deportiva olívica ha tenido que bregar con una incómoda situación salarial que complicaba algunas operaciones. Algo que podría haber facilitado una venta importante.

Hasta el último momento se especuló con salidas dolorosas. Javi Rueda estuvo cerca de marcharse de la disciplina olívica, aunque el gran nombre veraniego en este apartado fue el de Ilaix Moriba. El centrocampista sigue recibiendo ofertas.

El Celta sigue recibiendo ofertas por Ilaix Moriba

Cierto es que el mercado de fichajes en España cerró el pasado martes, pero aún hay ligas como la portuguesa, turca o griega que siguen con sus ventanas de transferencias abiertas. Son decisiones difíciles de tomar para los clubes de LALIGA, pues las posibilidades de fichar a un sustituto ya quedan reducidas al mercado de agentes libres.

Pese a ello, en las últimas horas el Celta de Vigo ha recibido una propuesta que permitía recibir un último ingreso. El periodista Matteo Moretto, experto en materia de fichajes, avanza en exclusiva la oferta del Besiktas por Ilaix Moriba.

El conjunto turco se suma así a clubes como Ajax de Ámsterdam o Bayer Leverkusen también interesados este verano en el centrocampista celeste, pero la respuesta del club vuelve a ser la misma: Ilaix Moriba no se vende.

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Carles Pérez encuentra equipo

El extremo Carles Pérez, libre tras rescindir su contrato con el Celta de Vigo, se ha convertido en nuevo jugador del Girona este jueves. El atacante catalán, de 28 años, ha firmado con el Girona por una temporada y llega a Montilivi tras encadenar dos cesiones, al Getafe y al Aris de Salónica.

La temporada 2024-2025 sumó tres goles en 30 partidos con el Getafe y el curso pasado firmó un gol y una asistencia en 27 partidos con el equipo griego. Carles Pérez se formó en el Barcelona hasta disputar 13 partidos con el primer equipo y luego pasó por la Roma y el Celta de Vigo.

Es internacional con las categorías inferiores de la selección española y acumula más de 200 partidos entre Primera y Segunda División, la Copa del Rey, la Serie A, la Liga de Campeones, la Liga Europa y la Liga Conferencia.

Es la novena cara nueva del Girona para intentar volver por la vía rápida a LaLiga EA Sports, junto a los defensas Javi Boñar, Mauro Furtado, Mateu Morey y Abdul Mumin, los centrocampistas Izan González, Unai Hernández e Iván Morante y el delantero Oleksandr Pyshchur.