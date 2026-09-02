Fran Fuentes 02 SEP 2026 - 14:39h.

El técnico responde a la actualidad del mercado y explica la baja de Aleix Febas en los últimos días

La clasificación de LALIGA tras el mercado de fichajes de verano: inversión total y quién gasta más

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Claudio Giráldez ha comparecido en la previa del partido del Celta de Vigo frente a la Real Sociedad. El técnico celeste ha puesto nota al trabajo de Marco Garcés en la dirección deportiva. Del mismo modo, reconoce que está cómodo con la plantilla que hay, aunque le habría faltado un último cromo. Por último, responde a los fichajes de Sebastián Cáceres y Driouech, quien ha entrado en la convocatoria.

Valoración del mercado: "En cuanto al mercado de fichajes, estoy contento y satisfecho. Sabían que mi prioridad era incorporar a un centrocampista capaz de ofrecer resultados inmediatos; creo que Cáceres encaja a la perfección en ese perfil. Logramos retener a muchos jugadores muy cotizados —a los que otros equipos querían fichar—, así que me alegro por ello. Considero que tenemos una plantilla equilibrada y competitiva. De todo lo que hablamos durante el mercado, el único perfil en el que quizá vayamos algo justos es el de un centrocampista organizador o creador de juego; pero, en líneas generales, teniendo en cuenta la combinación de jugadores listos para rendir de inmediato y aquellos que requieren algo más de paciencia, creo que contamos con una plantilla muy equilibrada que nos permitirá competir con garantías en las tres competiciones. Estoy satisfecho con ella".

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Bajas en la convocatoria: "Aleix Febas recibió un golpe el otro día en una acción dentro del área con Unai Simón. Al terminar el partido tenía dificultades para respirar; esperamos que pueda estar disponible para el encuentro contra el Getafe una vez baje un poco la inflamación, pero no puede saltar al campo estos dos días y necesita descanso. No es nada preocupante, pero hay que esperar unos días. Y bueno, para eso tenemos la plantilla que tenemos: contamos con Antañón y Burcio, que entran en la convocatoria. También está incluido Stefan Bajcetic, quien creo que es una apuesta de futuro para nosotros en esa posición. Vamos a presentar un equipo competitivo, más allá de las bajas que podamos tener hoy. Creo que Borja y Aleix estarán pronto con nosotros; espero que Iván Villar también lo esté. Y bueno, toca luchar y competir desde el minuto uno en Anoeta, convencidos de que podemos ganar.

Sebas Cáceres: "Lo conocíamos; llevamos tiempo siguiéndolo. Tenemos en cada posición, pues varios jugadores que tenemos un poco más la lupa sobre ellos. Dentro de que estamos atentos a cualquier novedad que pueda haber, oportunidad en el mercado es un jugador que creo que puede encajar con lo que es el equipo. Que nos va a dar, creo que un nivel de agresividad, de duelo que nos viene bien ahí atrás. Puede jugar en cualquiera de las 3 atrás, incluso de lateral en un momento determinado. Es un jugador dinámico, móvil, agresivo; creo que tiene muchos partidos de responsabilidad encima. Viene del equipo muy potente en general en América y, bueno, pues el Mundial ha estado muy bien, evidentemente también lo vimos y creo que es un jugador al alza y que nos va a dar desde ya rendimiento, que es lo que queríamos. Hemos hablado con él hace ya varias semanas, ya estamos en contacto con él y se ha podido llegar, aunque sea en las últimas horas".

Antañón y Burcio, ¿primer equipo?: "Hoy lo hemos hablado con ellos, ya que es el último día del mercado. Ya sabíamos lo que podía pasar. Obviamente, ya habíamos hablado anteriormente, pero considero importante que hoy hayamos conversado con ellos; creo que los tres estamos de acuerdo (incluido el club) en que deben integrarse en nuestra dinámica de trabajo, dando prioridad al primer equipo y evaluando semana a semana si competirán con nosotros. Tampoco queremos que estén únicamente con nosotros, pues, por pura lógica, podrían perder ritmo de competición. Creo que el nivel de exigencia del Fortuna es muy similar al nuestro, así que se moverán entre ambos equipos, sin pertenecer exclusivamente a uno o al otro. Considero que los tres coincidimos en la situación; ellos la tienen clara y creo que es la decisión más inteligente en este momento. Obviamente, la situación no será idílica ni todo saldrá perfecto; es algo que hay que gestionar a nivel mental. Habrá semanas en las que la lógica no se ajuste a lo que a todos nos gustaría respecto al calendario, pero intentaremos actuar con la mayor coherencia posible en esta gestión. Contaremos con ellos en nuestra dinámica porque creemos que pueden participar. Por supuesto, debemos tener paciencia con ellos: han jugado muy pocos partidos en primera división o en la élite y son jugadores en plena evolución y progresión. Hay que tener esa misma paciencia que se pidió el otro día con Faye; se trata de jugadores, como dije antes, para posiciones que estamos construyendo y desarrollando, futbolistas con gran futuro en los que ya vemos cualidades excelentes".

Driouech puede tener minutos: "No lo veo como titular de inmediato, apenas ha tenido unas pocas sesiones con nosotros hasta ahora, pero sí lo veo desempeñando un papel importante; por eso lo fichamos. Ojalá alcance pronto su plenitud física y esté totalmente integrado en el equipo. Más allá de eso, creo que es un jugador con la calidad individual necesaria para desenvolverse bien en un partido; a diferencia de otros futbolistas que dependen más de los mecanismos colectivos, él posee la capacidad individual para aportar al juego".