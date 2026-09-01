Pablo Sánchez 01 SEP 2026 - 22:35h.

El Celta tantea el fichaje de un ex del Sevilla a la espera de otro movimiento

El Celta completa sus tareas pendientes en el mercado estival

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El Celta de Vigo apura sus tareas veraniegas de mercado sobre la bocina. A última hora de este martes confirmó la llegada del ansiado central que tanto ha reclamado Claudio Giráldez. Sebastián Cáceres se convierte en nuevo jugador celeste hasta 2030 en una operación que se ha topado con varios imprevistos pero que finalmente ha llegado a buen puerto.

A la espera del reconocimiento médico Sebastián Cáceres se convierte de manera oficial en nuevo jugador del Celta. El uruguayo llega para nutrir el centro de la zaga y completar el puzle de su técnico.

El comunicado del Celta

El Celta y el Club América han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Sebastián Cáceres, que se convierte en nuevo jugador celeste hasta junio de 2030, a expensas del reconocimiento médico.

El central uruguayo llega a Vigo tras seis temporadas y media en el conjunto azulcrema, donde superó los doscientos partidos oficiales y conquistó tres Ligas MX consecutivas, un Campeón de Campeones y la Campeones Cup. En México se asentó como uno de los defensas más fiables del campeonato gracias a su anticipación, su capacidad para defender espacios amplios y su salida limpia de balón.

Formado en el Liverpool de Montevideo, debutó como profesional en 2017 y dio el salto al fútbol mexicano en enero de 2020. Internacional absoluto con Uruguay desde 2022, disputó la Copa América de 2024 y ha formado parte de la selección uruguaya en el Mundial de 2026.

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A sus 27 años, Cáceres llega en plena madurez competitiva y con el rodaje de quien lleva años peleando por títulos, un perfil que aportará solidez y experiencia a la zaga de Claudio Giráldez en una temporada exigente, con el equipo compitiendo en tres competiciones. El Celta da la bienvenida a Sebastián Cáceres y le desea muchos éxitos en esta nueva aventura.